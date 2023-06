Palermo, Corini talent scout in regia: lanciati da lui Tonali e Hjulmand. Paredes…

Dettare i tempi e le tracce della manovra, conferire linearità, fluidità e verticalità allo sviluppo del gioco, rompere la densità avversaria con una giocata illuminante. Il ruolo del regista è sempre stato focale e strategico negli equilibri complessivi di una squadra. Eugenio Corini, che è stato un interprete superbo da calciatore proprio in quelle vesti, ne è pienamente consapevole. Polo di riferimento in zona nevralgica del campo, il playmaker incarna spesso anche doti di leadership sul piano carismatico e della personalità. Confidenza e sensibilità particolari per il ruolo in questione, Corini le ha palesate non solo sul rettangolo verde ma anche da allenatore nel nuovo capitolo della sua parabola professionale. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea il fiuto da talent scout del coach di Bagnolo Mella, capace di lanciare un prospetto dal talento di Sandro Tonali nel 2018-2019 a Brescia, consegnandogli le chiavi del centrocampo delle Rondinelle. Fiducia ampiamente ripagata da una stagione superba del calciatore, con annessa promozione in Serie A dei lombardi da primi in classifica, oggi pilastro del Milan di Pioli, in cui, in seguito ad una personale evoluzione tattica, interpreta il ruolo di mezzala con straordinarie capacità di lettura ed inserimento negli spazi. Altra brillante intuizione legata al percorso di Corini riguarda il profilo di Morten Hjulmand, claszse 1999 di nazionalità danese. Giunto al Lecce dall Admira Wacker, il ragazzo destò subito le attenzioni del Genio che lo promosse titolare in cabina di regia nella seconda parte del campionato con ottimi risultati. Il ragazzo mostrò subito passo, visione di gioco e grande personalità, e si è confermato anche quest'anno tra i giocatori più performante nella compagine salentina guidata da Baroni che ha centrato la salvezza in Serie A. Tra i playmaker noti nel panorama calcistico internazionale lanciati da Corini c'è anche Leandro Paredes, il Campiuone del Mondo con l'Argentina a Qatar 2022 esordì in Serie A nel maggio 2014 in un Chievo-Torino con l'attuale tecnico del Palermo allora sulla panchina dei clivensi. Oggi Corini punta nncora su Leo Stulac, avversato da un brutto infortunio nella stagione appena conclusa, per garantire un salto di qualità sul piano geometrico e balistico al Palermo edizione 2023-2024 che punterà al ritorno in massima serie.