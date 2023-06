Calciomercato Palermo, senatori e prospetti: opzioni Lucioni e Cistana, idea Tramoni

Grandi manovre. In casa Palermo è già calciomercato da almeno un paio di mesi per management e comparto scouting. Monitoraggio capillare su scala internazionale, acume e tempestività per anticipare la folta concorrenza sui prospetti ritenuti più interessanti e funzionali alle proprie esigenze. Il percorso della compagine rosanero sul rettangolo verde, nella stagione appena conclusa, è stato piuttosto esplicativo in merito a lacune, limiti e aspetti ampiamente perfettibili in seno alla rosa attualmente a disposizione di Corini. Organico che necessita di una rivisitazione massiccia e profonda se si vuole concretamente alzare l'asticella e puntare a competere per il salto di categoria. Dalla difesa alle corsie laterali, dal centrocampo al reparto offensivo, servono innesti di statura e comprovato lignaggio per implementare cifra tecnica e tasso di personalità della squadra. I profili di Lucioni e Cistana, come potenziali nuovi leader difensivi, rappresentano certamente opzioni spendibili ed interessanti, in grado di fornire un'infusione di esperienza e solidità al reparto. L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma anche sui possibili movimenti nel comparto avanzato. Brunori rappresenta il bomber, la certezza, il capitano da cui ripartire per caratura tecnica e vena realizzativa. Fortemente in bilico la posizione di Tutino, per il cui cartellino difficilmente il Palermo verserà quasi tre milioni al Parma nonostante il sostanziale gradimento di Corini per il calciatore. Soleri ha un contratto in scadenza 2025 ma non è in cima alle gerarchie di Corini, tuttavia dovrebbe restare una carta molto utile da giocarsi all'interno del roster offensivo. Vido ha già salutato, di conseguenza è lecito attendersi almeno tre nuovi innesti in attacco dal prossimo calciomercato estivo. Il noto quotidiano sportivo nazionale cita il profilo del talentuoso classe 2000, Matteo Tramoni, oggi in forza al Pisa. Proprio con la maglia della squadra di D'Angelo realizzò al Barbera un gol di pregevolissima fattura che fissò il punteggio sul 3-3 sancendo la rimonta dei nerazzurri da un doppio svantaggio. Corini ne conosce bene attitudini e qualità per averlo già allenato a Brescia, il Pisa ha rilevato dal Cagliari il cartellino del jolly offensivo francese per una cifra vicina ai quattro milioni. Il Palermo monitora con attenzione la posizione del ragazzo, anche in considerazione degli aspetti normativi legati alla composizione delle liste dei tesserati. Ogni club di Serie b potrà infatti inserire in lista un massimo di 18 elementi over, tutti gli altri profili dovranno essere i cosiddetti under, ovvero i calciatori nati dal 3000 in poi.