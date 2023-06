Calciomercato Palermo, rebus Verre: modulo e budget, si riflette. La Sampdoria…

Il Renzo Barbera o Marassi? Ritorno in Liguria o permanenza in Sicilia? Valerio Verre sdoglia la margherita in attesa di capire quale sarà la soluzione migliore per il suo futuro. Giunto in rosanero a gennaio per implementare la cifra tecnica e di personalità del Palermo di Eugenio Corini, il talentuoso centrocampista non sempre è riuscito ad incidere con la continuità auspicata. L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla posizione del calciatore scuola Roma che, poco più che ventenne aveva già conquistato la promozione in Serie A con la maglia rosanero nella stagione 2013-2014 con Iachini in panchina. La perla balistica contro il Frosinone, assist illuminanti ed alcune giocate d'alta scuola, qualità e fosforo non sempre sostenuti da una condizione atletica ideale. Alcuni problemi fisici hanno condizionato pesantemente rendimento in stagione e continuità di impiego dell'ex Sampdoria, arrivato al club di viale del Fante con la formula del prestito con diritto di riscatto. Spesso primo cambio di Corini che lo ha utilizzato principalmente da intermedio di inserimento, talvolta da trequartista deputato a fornire estro e verticalità alla rifinitura della manovra tra le linee. Tante le valutazioni in corso tra Corini e la dirigenza rosanero, idem da parte dell'entourage del centrocampista e del ragazzo. Ovviamente la crisi societaria in casa Sampdoria, con il lieto fine targato Andrea Radrizzani ha rallentato i tempi e complicato gli scenari. Il Palermo riflette su modulo da adottare in futuro e strategia di ripartizione del budget per il mercato estivo, per cui si attende ancora l'ok formale del City Group, per decidere il da farsi sul futuro del prodotto della cantera giallorossa. Rinaudo e Bigon potrebbero anche decidere di non esercitare entro fine giugno il diritto di riscatto del cartellino del centrocampista, per poi ridiscutere da zero l'affare con il club blucerchiato. Il valore di Verre, per esperienza, caratura tecnica e personalità, non è in discussione. Al netto di acciacchi che ne possano inficiare brillantezza e condizione, rappresenta un plus assoluto in Serie B, in grado di alzare sensibilmente il livello di qualità e fluidità della manovra e spostare gli equilibri. Puntare dritto alla Serie A con addosso la maglia del Palermo targato City Football Group, o guidare dalla zona nevralgica la stagione del riscatto della nuova Sampdoria di Andrea Radrizzani appena retrocessa nel torneo adetto? Il futuro di Valerio Verre resta sospeso nel limbo, tra un paio di settimane potrebbe esserci una schiarita in questo senso.