Sabatini: “Punterei su Verre e Tutino. Corini idolo da calciatore, mi meraviglio…”

"Verre e Tutino erano due giocatori che sulla carta avrebbero dovuto far fare alla squadra il salto di qualità e lo sono. Io ci punterei per la prossima stagione? Ad occhi chiusi su tutti e due. Brunori è andato costantemente in doppia cifra quindi chi vuol pensare a vincere il campionato o andare ai play-off non rinuncia a un giocatore come lui. Su questo non ci sono discussioni", afferma l'ex direttore sportivo del Palermo.