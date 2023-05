Iachini: “Palermo sei in buone mani. Corini top, City Group prospettive importanti”

Sui malumori della piazza riguardanti Corini: "Mi dispiace, perché Eugenio è stato capitano e bandiera di questa squadra e ora sta provando a fare qualcosa di importante da allenatore. Un percorso simile al mio. Ritengo Corini un tecnico preparato e intelligente, ha già vinto in Serie B. Per me il Palermo è in buone mani, l'avvento del City Group ha aperto prospettive importanti per il futuro, quelle su cui molte società in Italia non possono contare. Lo dimostra la struttura dirigenziale composta da Gardini, Bigon e Rinaudo. Professionisti di assoluto valore. I tifosi pensavano di vivere un altro finale inaspettato, poteva starci ma non è un dramma".