Sabatini: “Palermo meritavi un posto ai playoff. City Group e Friedkin a Roma…”

"Filosofia City Group può sposarsi con la piazza? Certamente, non ho dubbi. Io vedo che i Friedkin a Roma che non hanno mai fatto un’intervista e mai detto nulla, eppure vanno avanti d’accordo senza nessun problema. Stiamo parlando di Roma che è una piazza ostica e complicata come può essere quella di Palermo. Ènecessario che i palermitani accettino l’idea che la società sia gestita in una maniera anglosassone, perché questo è. L’importante è che ci sia dietro solidità per i prossimi anni e credo che questo non mancherà nel Palermo", chiosa l'ex diesse rosanero.