Palermo, Rinaudo e due fronti: nodi Tutino e Verre. Si blindano Brunori e Pigliacelli

Discorso già chiuso per quanto riguarda Leo Stulac. Per lo sloveno ormai ex Empoli era presente una clausola di obbligo ed è stato già riscattato dal club siciliano, diventando a tutti gli effetti un calciatore del Palermo. Per i due "big" arrivati a gennaio, ovvero Gennaro Tutino e Valerio Verre, il DS Rinaudo dovrà prendere decisioni importanti insieme alla società e tecnico. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, per l'attaccante napoletano di proprietà del Parma, il Palermo potrebbe trattare per ottenere un nuovo prestito per la prossima stagione oppure chiedere ai "ducali" una riduzione del costo del riscatto, fissato al momento a quota tre milioni di euro. Per il centrocampista scuola Roma arrivato dalla Sampdoria, invece, bisognerà capire quale modulo tattico sarà scelto da mister Eugenio Corini per la prossima stagione, con il diritto di riscatto fissato ad un milione.