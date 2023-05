Palermo, Sala e il nodo Sassuolo: noie fisiche, gol al Benevento e futuro da chiarire

Ventisei presenze complessive, di cui venti dal 1' minuto. Un gol al Benevento e due assist alla prima annata trascorsa in rosanero. Sala ha vissuto una stagione non semplice a causa di qualche problema fisico che non gli ha permesso di trovare continuità di rendimento. Nonostante questo, il ragazzo cresciuto nel settore giovanile dell'Inter ha dimostrato di avere attitudini e caratteristiche idonee al campionato di Serie B. Stantuffo instancabile di piede sinistro, terzino che ama sgasare e proporsi nella metà campo avversaria. Conoscenza del ruolo, discreta tecnica di base e buona capacità di leggere i momenti della partita, alternando alle proprie sgroppate offensive letture difensive degne di nota.

"A Palermo mi sono trovato benissimo fin dal primo giorno. Palermo come città è molto viva e anche questo mi piace, l'ho notato soprattutto allo stadio dove abbiamo percepito il calore della gente. Anche per strada dove c’è sempre qualche tifoso del Palermo pronto a darci un abbraccio, un sorriso e questo per noi è veramente importante", così parlava Marco Sala qualche settimana fa quando in testa aveva solo l'obiettivo playoff (poi sfumato). Adesso le riflessioni dell'ex difensore di Spal e Crotone sono incentrate sulla prossima stagione agonistica che potrà essere di fondamentale importanza per lo sviluppo della sua carriera da calciatore professionista.

"Il Palermo F.C. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Marco Sala. Il calciatore arriva dall'U.S. Sassuolo Calcio a titolo temporaneo con opzione di riscatto a favore dei rosanero e contro-opzione a favore della squadra proprietarie del cartellino", recita il comunicato diramato dal club di viale del Fante lo scorso 28 luglio. La palla passa, dunque a Palermo e Sassuolo che si siederanno attorno a un tavolo per discutere del futuro di Marco che ha dimostrato di essere un profilo interessante per la categoria, nonostante qualche acciacco fisico che ne ha condizionato il rendimento complessivo.