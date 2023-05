Gardini: “Ruolo Palermo nel City Group. Merito ai tifosi, hanno aiutato la squadra”

"Ruolo del Palermo nell'orbita City Group? Ha delle potenzialità facilmente individuabili. Noi sentiamo la vicinanza della struttura in ogni area, per esempio su Torretta abbiamo avuto un supporto non indifferente considerando che il centro sportivo di Manchester, del Melbourne o quello che stanno realizzando a New York o a Torque danno una conoscenza della materia. Da parte loro c'è considerazione e stima tutte le settimane con qualcuno che arriva da Manchester esprimendo vicinanza. E' un calcio business ma rivolto alla parte sportiva e non di altra natura. L'obiettivo è vincere. Sostegno dei tifosi? Ho i brividi. Ho due fotografie in mente: i tifosi presenti a Parma ed i trentaduemila con il Brescia. Avere portato un pubblico così numeroso in trasferta o al "Barbera" è una soddisfazione ma anche una responsabilità. Fare l'allenatore del Palermo ha pochi rivali ma questo deve essere visto come uno stimolo per lavorare con maggiore consapevolezza. Do merito ai tifosi, nessuno può contestare l'atmosfera che si è creata anche quando non eravamo in ottime condizioni in classifica. Hanno sempre aiutato la squadra e siamo molto dispiaciuti per non aver raggiunto i playoff per far vivere loro almeno una partita in più. Faremo di tutto per renderli orgogliosi di questi colori unici al mondo".