Barreto: “Dopo la Serie B consacrati Dybala e Vazquez. Palermo e Sampdoria? Spero…”

Ultimo capitano ad aver vinto il campionato di Serie B con il Palermo. Il ricordo della gloriosa stagione 2013/2014 targata Beppe Iachini: "Il momento in cui mi hanno consegnato la coppa è stato fantastico. Avevamo un gruppo spettacolare cementato già durante il ritiro con Gattuso. All'inizio abbiamo fatto fatica ed il presidente Zamparini ha deciso di chiamare Iachini per la panchina. Essere capitani di questo club è un orgoglio ma bisogna saper gestire anche i momenti difficili. Ai miei compagni dicevo di lasciare tutto in campo, ogni singola goccia di sudore. L'amore dei tifosi ripaga il sacrificio".

Difficoltà nel vincere a Palermo: "Noi siamo diventati forti strada facendo. Ci siamo consacrati e abbiamo lanciato in Serie A campioni come Dybala e Vazquez. A volte per portare a casa il risultato conta più lottare che giocare bene".

Nella prossima Serie B ci sarà anche la Sampdoria, altra ex squadra del centrocampista paraguayano: "Ho un figlio nato a Palermo e l'altro a Genova. Sono stato benissimo in entrambe le città e per questo spero in una doppietta per la promozione in Serie A".