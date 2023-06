Calciomercato Palermo, regia a Stulac: Corini punta sul play sloveno, ruolo Gomes…

Linea alla regia. Eugenio Corini, che del ruolo è stato un interprete sopraffino, ha una particolare sensibilità nel riconoscere le stimmate del playmaker. Guida tecnica del Palermo targato City Football Group, il coach di Bagnolo Mella ha puntato le sue fiches sul talento di Leo Stulac, fortemente voluto ed acquistato dal club di viale del fante nella scorsa sessione estiva di calciomercato. Un colpo di assoluto livello in relazione a background e qualità del calciatore, già protagonista tra Seria A e torneo cadetto con le maglie di Venezia, Parma ed Empoli nel panorama calcistico italiano. Registra di buona struttura fisica e forza muscolare, nazionale sloveno si è sempre contraddistinto per fosforo, visione di gioco, capacità di dettare tempi e tracce della manovra, apprezzabile conclusione dalla media distanza. L'alba della sua prima esperienza in maglia rosanero è purtroppo stata avversata da un brutto infortunio che lo ha messo anzitempo fuori causa, costringendolo ad una sosta ai box di ben cinque mesi. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sul futuro del centrocampista, sul cui spessore il Palermo ha deciso di continuare a puntare senza indugi. Il club targato City Football Group ha infatti esercitato l'obbligo di riscatto dell'intero cartellino del classe 1994, versando circa un milione nelle casse dell'Empoli. Dopo un lungo periodo di riabilitazione a Manchester, Stulac era rientrato in gruppo nelle ultime due sfide di regular season e si preannuncia tra i protagonisti assoluti della prossima stagione. Il ritiro in Trentino sarà un test importante per l'ex Parma, che avrò modo di dimostrare di aver totalmente superato i postumi di un infortunio molto fastidioso con le annesse ruggini figlie della lunga inattività. Come nelle intenzioni originarie, Corini vorrebbe eleggerlo metronomo e playmaker principe della squadra, spostando Gomes dal ruolo di schermo davanti la difesa a quello di intermedio in caso di 4-3-3 o 4-3--1-2, di interno votato all'interdizione nell'ipotesi di 4-2-3-1. Uno Stulac al top della condizione potrebbe essere un valore aggiunto straordinario per un centrocampo che, ad oggi, conta ancora in reparto Segre, Saric, Damiani e Broh, con l'incognita del futuro di Valerio Verre ancora da sciogliere.