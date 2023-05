Palermo, da Saric e Stulac a Gomes e Mateju: zero gol “stranieri” in questa Serie B

Leo Stulac ha avuto la sfortuna di incappare in più di uno stop fisico, con il più lungo che lo ha costretto a saltare quasi l'intero girone di ritorno, tornando arruolabile solamente nelle ultime giornate. Un vero peccato per i rosanero che avrebbero voluto assistere volentieri ad un calcio di punizione o ad un tiro dalla distanza vincente dello sloveno che avrà modo di riscattarsi nella prossima stagione dopo che la società ha acquistato interamente il suo cartellino. Pesa molto di più lo "zero" sullo score di Dario Saric che, soprattutto ad Ascoli, aveva dimostrato di avere quel vizio del gol che in un centrocampo del Palermo avrebbe fatto decisamente comodo. Il bosniaco ha cercato di trovare la via della rete in diverse occasioni nel corso del campionato, senza tuttavia riuscirci. Nessun gol ma ottime premesse per quanto riguarda Claudio Gomes, giovane mediano arrivato dal Manchester City, che ha dimostrato il proprio valore in fase di interdizione senza disdegnare l'impostazione.