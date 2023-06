Bari-SudTirol 1-0: Benedetti abbatte il muro di Bisoli. Mignani va in finale playoff

-PRIMO TEMPO: Il pareggio al termine della prima frazione di gioco sta strettissimo al Bari.

Una performance densa di carattere, autorevolezza e voglia di provare ad imporre il proprio gioco quella biancorossa, con un'interpretazione del match gagliarda e marcatamente audace i ragazzi di mister Mignani sono andati alla disperata ricerca del vantaggio. Spesso in dieci sotto la linea della palla, i calciatori ospiti si sono distinti esclusivamente per intensità, vis agonistica e pressing organico in fase di non possesso. Il piano gara in casa Bisoli era inaridire le fonti di gioco della compagine pugliese, togliendo tempo, interspazi e profondità al club padrone di casa.

Delle tredici conclusioni effettuate da Di Cesare e compagni, solo un paio sono finite vicine o dentro lo specchio della porta. Secondo quanto visto in campo però, il risultato più giusto sarebbe stato quello in favore dei galletti. Al 34' la prima vera palla gol con Cheddira: ottimo il lavoro spalle alle porta su Vinetot, poi il destro piazzato del marocchino che esce di pochissimo. Al quarantunesimo è Vicari di testa a sfiorare la rete del vantaggio: tentativo reso ancora più pericoloso dalla deviazione di Zaro. In pieno recupero sarà ancora Cheddira a rendersi pericolosissimo: il bomber ex Padova stacca di testa sul cross di Dorval, ma è la deviazione di Vinetot che fa sfilare a lato di pochissimo il pallone!

La prima metà dell'ultimo atto di queste semifinali playoff si chiuderà in modo drammatico per il Bari: al 48' contropiede in campo aperto del SudTirol con Curto che sfrutta il retropassaggio errato di Ricci, che lo stende a ridosso dell'area di rigore. Fallo da ultimo uomo e rosso diretto. La squadra di Mignani va in inferiorità numerica prima dell'intervallo!

-SECONDO TEMPO: La ripresa sorride al Bari.

Al 48' ci provano subito i padroni di casa con Esposito: Destro all'altezza del vertice dell'area di rigore. Poluzzi reattivo a respingere, poi libera la difesa. Al settantesimo il gol del meritato vantaggio: entrato da una manciata di secondi, Benedetti sblocca l'incontro. Pagano immediatamente i cambi di Mignani: Botta (anche lui neoentrato), crossa in mezzo dove Cheddira non controlla, ma arriva il numero 80 che la spinge in rete, 1-0.

Risultato che la squadra di casa dovrà difendere con l'uomo in meno fino all'ultimo giro d'orologio. Il SudTirol cercherà in ogni modo di agguantare il pareggio, ma sarà il Bari a prendersi la finale playoff di Serie B.