Bari-SudTirol, Mignani: “La voglia farà la differenza. De Laurentiis sempre vicino”

"A Bolzano abbiamo fatto la partita che dovevamo fare e il capitolo è chiuso. Ora dobbiamo pensare al ritorno e a far di tutto per ribaltare il risultato. Il percorso che abbiamo fatto durante l'anno mi permette di stare tranquillo e pensare che si possa fare. Sappiamo come verranno a giocare loro qui e dovremo essere bravi a sfruttare gli spazi. De Laurentiis? Ci è sempre stato vicino e lo sento spesso. Credo arriverà domani allo stadio. Folorunsho non sta al meglio. Vive con una problematica da diverso tempo e io posso soloo affidarmi allo staff medico e alle sue sensazioni. Ieri si è allenato in gruppo, vedremo se domani giocherà dall'inizio o meno. Pucino? Lui è recuperato ed è due giorni che si sta allenando con la squadra. Chi gioca? Uno o l'altro non cambia molto, la voglia che metterà in campo la squadra farà la differenza".