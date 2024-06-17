Mediagol

Bari

Le news, i video, i gol, gli highlights e le foto relative al Bari del patron del Napoli, De Laurentiis. Su Mediagol.it tutto ciò che riguarda i "galletti" guidati da Michele Mignani con classifiche e risultati aggiornati in tempo reale. Info, curiosità, indiscrezioni e dettagli sulla squadra di Cheddira e Maita che milita nel campionato di Serie B.
Calciomercato Palermo Antonucci

Serie B, il Bari piazza un doppio colpo a centrocampo

Il Bari secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ha chiuso per gli arrivi di Mirko Antonucci e di Ebrima Darboe. Il primo arriverà dallo Spezia con la formula del prestito secco, mentre il…

US Sassuolo v Bari - TIM Cup

Serie B, show del Bari in amichevole: 17 gol al Castel di Sangro

⚽. Mediagol

La prima amichevole stagionale ha visto il Bari imporsi con un netto 17 a 0 sul Castel di Sangro in una partita che ha evidenziato la netta superiorità tecnica e atletica dei pugliesi. L’amichevole…

curva nord 12

Serie B, Bari-Palermo sarà trasmessa gratuitamente

Come ogni giornata del campionato cadetto l'emittente ufficiale, DAZN, offre la possibilità di vedere una delle dieci partite della settimana in maniera gratuita. BARI-PALERMO VISIBILE GRATUITAMENTE…