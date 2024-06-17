Bari
Gaetano Castrovilli, centrocampista del Bari, ha rilasciato qualche dichiarazione a RadioBari: “Penso che siamo una squadra forte, non credo che il Palermo sia superiore. Tanto dipende dalla testa:…
Bari, Nikolaou: "Qui per la Serie A. Palermo? Una stagione negativa non cambia il valore di un calciatore"
Dimitrios Nikolaou, ex difensore del Palermo, attualmente al Bari, ha rilasciato un'intervista a L'Edicola, soffermandosi anche sulla sua esperienza in rosanero, non proprio da ricordare: «Una…
Il Bari secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ha chiuso per gli arrivi di Mirko Antonucci e di Ebrima Darboe. Il primo arriverà dallo Spezia con la formula del prestito secco, mentre il…
Serie B, show del Bari in amichevole: 17 gol al Castel di Sangro
La prima amichevole stagionale ha visto il Bari imporsi con un netto 17 a 0 sul Castel di Sangro in una partita che ha evidenziato la netta superiorità tecnica e atletica dei pugliesi. L’amichevole…
È ufficialmente iniziata l’era Caserta a Bari, con il raduno fissato nel pomeriggio. Alle ore 16:30, il presidente Luigi De Laurentiis guiderà l’evento di presentazione delle nuove maglie,…
Come ogni giornata del campionato cadetto l'emittente ufficiale, DAZN, offre la possibilità di vedere una delle dieci partite della settimana in maniera gratuita. BARI-PALERMO VISIBILE GRATUITAMENTE…
Il bergamasco Kevin Bonacina è stato designato per dirigere il match che andrà in scena Venerdì 11 Aprile al “San Nicola”, tra Bari e Palermo. Il suo bilancio con il club siciliano finora è abbastanza…
Buongiorno e benvenuti a tutti all’interno “dell’astronave italiana”. È così che viene soprannominato l’impianto calcistico del capoluogo pugliese, da quando sono terminati i lavori di…
"Mercato? Io credo che abbiamo fatto buone cose, lavorando molto. Abbiamo avuto delle indicazioni precise dalla società. Abbiamo preso 15 giocatori (16 contando Sibilli). Abbiamo fatto quello che…
Andrija Novakovich si presenta. L'attaccante serbo-americano, già sceso in campo nella partita d'esordio in campionato, persa 1-3 con la Juve Stabia, ha parlato del suo approdo in biancorosso avvenuto…
"Quando parlavo di 7-8 squadre davanti a noi non mi riferivo solo all'organico. Penso a squadre che non hanno cambiato la guida tecnica: noi siamo in fase di ricostruzione. Ci sono squadre che hanno…
"Il Bari ha fatto una buona prestazione: di personalità, di idee, di organizzazione". Lo ha detto Moreno Longo al termine della sfida di Coppa Italia Frecciarossa. Il Bari è stato battuto dalla…
"Solo una cosa positiva: il passaggio del turno. La prestazione è da rivedere, condizionata da campo e condizione fisica". Così Giovanni Stroppa, intervenuto in conferenza stampa al termine della…
"Sono soddisfatto di quello che i ragazzi provano a fare, stiamo vivendo una transizione netta con il passato, le filosofie sono differenti. Sarebbe presuntuoso dire di poter riuscire a creare una…
Parola a Valerio Di Cesare. Il vicedirettore sportivo del Bari è intervenuto in conferenza stampa a margine dell'amichevole con la Salernitana: "Ho vissuto emozioni indescrivibili, non le avevo mai…
Nel primo giorno di ritiro per i biancorossi, il nuovo direttore sportivo del Bari Giuseppe Magalini, ha parlato delle mosse di mercato e delle prospettive future dopo la deludente stagione appena…
Parola a Luigi De Laurentiis. Il presidente del Bari ha parlato durante conferenza stampa di presentazione della prossima stagione sportiva, soffermandosi sugli obiettivi e sulle recenti dichiarazioni…
"Sono una persona ambiziosa, questa è una prerogativa che devo avere io e che devono avere anche i miei giocatori. Il calcio negli ultimi dieci anni è cambiato molto, oggi una squadra deve avere…
"Vengo da un periodo che dire difficile è poco. È stato un anno faticoso, pieno di errori e sfortune, senza gli infortuni non ci saremmo trovati a lottare per i playout. Abbiamo sbagliato, non mi…
"La notte di quel disastroso Bari-Cagliari è un rimorso che mi accompagnerà per tutta la vita. Ancora oggi continuo a chiedermi: avrei potuto fare qualcosa in più per portare il mio Bari in Serie A?
La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Giuseppe Magalini è il nuovo direttore sportivo del Bari. Risolto il contratto che lo legava al Catanzaro, il noto dirigente ha trovato l'accordo con il…
Si inizia a delineare il quadro completo delle panchine relative al campionato di Serie B 2024/2025. BARI - Si separano definitivamente le strade tra Beppe Iachini. Il tecnico ex Palermo, subentrato a…