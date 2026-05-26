Nonostante l'epilogo disastroso che ha colpito il Bari sia un evento di pochissimi giorni fa, in casa pugliese si iniziano a fare le prime valutazioni per l'anno prossimo. Tra queste, le più importanti riguarderanno le uscite, con calciatori importanti che potrebbero lasciare la Puglia a 0.

MONCINI E DORVAL A ZERO?

Tra questi, i due che fanno più gola sono Moncini e Dorval. Il primo, dopo il fallimento del Brescia, è stato prelevato dai galletti, compiendo una grande stagione sul piano realizzativo: ben 11 gol e 2 assist, uno score toccato solo una volta in cadetteria. L'attaccante non è in scadenza, ma ha una clausola sul contratto che gli permetterebbe di svincolarsi a zero, vista la retrocessione del Bari in Serie C. L'esterno algerino, invece, è in scadenza a giugno 2026 e con ogni probabilità non rinnoverà il suo contratto. Con una rete e sette assist, è stata una delle poche note positive dell'annata disastrosa dei pugliesi. I due, ad oggi, rappresentano vere e proprie occasioni di mercato per le squadre di seconda categoria, che si potrebbero portare a casa due calciatori di un certo spessore per la categoria a zero.