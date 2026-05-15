Il campionato di Serie B non è ancora terminato. Dopo la fine della stagione regolare, sono due i verdetti ancora da decidere: la terza promossa e la quarta retrocessa. Proprio oggi andrà in scena la primissima gara di Play-out, al San Nicola di Bari tra - appunto - i galletti e il Sudtirol. Tra una settimana precisa si giocherà, invece, il ritorno al Druso.

Le due squadre arrivano alla gara in due modi totalmente opposti: se la squadra di Longo sapeva già che avrebbe disputato i play-out e, anzi, averli conquistati grazie alle ultime due vittorie ha dato slancio morale, gli altoatesini hanno quasi completato una metamorfosi involutiva che avrebbe del clamoroso. Passati dalla possibile outsider per i primi 8 posti, oggi la possibile retroccesione è segno di un cammino in cui qualcosa è andato veramente storto. La retrocessione in terza serie dopo quattro anni avrebbe del clamoroso. La squadra di Castori avrà però il vantaggio di poter pareggiare entrambe le gare per mantenere la categoria, in virtù della posizione in classifica.

I precedenti di questa stagione pendono verso il Sudtirol, con una vittoria per 2-1 in casa del Bari, e un pari in casa propria.