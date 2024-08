Bari, Longo: “7-8 squadre davanti. Con la Juve Stabia come fosse il Real Madrid”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Bari alla vigilia della sfida contro la Juve Stabia, in programma sabato al "San Nicola".

Mediagol ⚽️ 16 agosto - 12:15

"Quando parlavo di 7-8 squadre davanti a noi non mi riferivo solo all'organico. Penso a squadre che non hanno cambiato la guida tecnica: noi siamo in fase di ricostruzione. Ci sono squadre che hanno organici top, ma hanno anche avuto lo fortuna di lavorare già dalle stagioni precedenti. Sarebbe presuntuoso dire che abbiamo già colmato questa differenza". Così Moreno Longo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juve Stabia, in programma sabato 17 agosto alle ore 20:30 allo Stadio "San Nicola".

SULLA GARA - "Già sbagliamo nel pensare che la Juve Stabia è la squadra più abbordabile fra quelle che affronteremo all'inizio. Io non voglio mai sentire che una squadra in B è abbordabile: se pensi quello, sei perdente nella testa. Io voglio una squadra di vincenti, dobbiamo affrontare la Juve Stabia come fosse il Real Madrid. C'è sempre grande voglia di iniziare. Si lavora duro proprio per questo e siamo contenti di cominciare davanti al nostro pubblico. Sappiamo benissimo che è un inizio un po' particolare, perché ci sarà già un turno infrasettimanale fra poco. Non sarà semplice trovare la condizione ottimale, ma le energie vanno tutte sulla gara di domani sera. Cercheremo di iniziare col piede giusto".

MERCATO -"Le mie ambizioni sono altissime. L'ho già ribadito in precedenza: se ho sposato Bari è perché la reputo una piazza importante. La società sta cercando di allestire una squadra che diventi ambiziosa. Mancano ancora dei giocatori importanti all'appello che devono farci fare il salto di qualità. Voglio avere fiducia in questo. Finora è stata creata una buona base, ma per centrare obiettivi importanti servono calciatori di qualità. Lo dico con grande umiltà: non ho mai visto vincere trofei o partite senza giocatori di qualità. Sono sicuro che la società lavorerà duramente per migliorare questa rosa. Partipilo? Cerchiamo quel tipo di caratteristica. Lui è barese, viene quasi automatico associarlo...".

DA MANZARI A DORVAL -"Manzari? La mia idea è la stessa. Se ha bisogno che lo pungolo, lo farò in tutte le conferenze. Devo trovare aspetti motivazionali. Lui mi ha dato una bella risposta: mi troverà sulla sua spalla sempre e volentieri. Ha grandi potenzialità, ma deve diventare più sfacciato, come nei venti minuti contro la Cremonese. Mantovani? Non aveva fatto partite proprio perché poteva uscire. Sta migliorando la sua condizione ed entrando nei meccanismi. Capiremo dopo l'allenamento di oggi cosa fare, è da noi da pochi giorni. Chi mi ha colpito? Sicuramente Oliveri, può venir fuori in questo campionato. Lo vedo in crescita. Potrà darci delle soddisfazioni: è un giovane molto bravo, sta lavorando per ritagliarsi uno spazio importante. Dorval lo stiamo monitorando giornalmente. Dopo l'allenamento di oggi decideremo".