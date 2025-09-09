Dimitrios Nikolaou, ex difensore del Palermo, attualmente al Bari, ha rilasciato un'intervista a L'Edicola, soffermandosi anche sulla sua esperienza in rosanero, non proprio da ricordare:
Bari, Nikolaou: “Qui per la Serie A. Palermo? Una stagione negativa non cambia il valore di un calciatore”
L'ex difensore dei rosanero ha rilasciato un'intervista
«Una stagione negativa non può cambiare il valore di un calciatore. Ho scelto Bari per ripartire e tornare in Serie A. A Palermo ho vissuto un’annata difficile, ma ora sono qui per fare bene e aiutare la squadra. Avremmo meritato più di un punto finora, ma siamo sulla strada giusta».
Poi uno sguardo al futuro: «La Serie A manca da troppo tempo a questa piazza. Siamo qui per riportare entusiasmo e portare il Bari il più in alto possibile. Per questo chiedo ai tifosi di starci vicino: il loro sostegno per noi è fondamentale».
Sul proprio percorso, Nikolaou resta concentrato: «Non penso al futuro, ora conta solo fare bene in questa prima stagione con la maglia biancorossa».
