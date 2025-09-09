Italia U21 oggi in campo contro la Macedonia, Baldini esalta i suoi: “Ho in rosa calciatori di talento”

L'ex allenatore del Palermo cerca la seconda vittoria consecutiva alla guida degli azzurrini: le sue parole in conferenza stampa

⚽️ 9 settembre 2025 (modifica il 9 settembre 2025 | 11:03)

L'Italia U21, alle 18:15 affronterà la Macedonia del Nord nel match valido per le qualificaizioni agli europei. Silvio Baldini, ex allenatore del Palermo, cerca la sua seconda vittoria consecutiva, dopo la quella ottenuta contro il Montenegro. Inoltre, un trionfo rappresenterebbe per gli azzurri un ottimo modo per cominciare il girone, con 6 punti in 2 gare. Le sue parole in conferenza stampa, riportate da "CalcioNews24":

«Macedonia del Nord e Montenegro sono squadre simili: fisiche, che corrono molto, hanno grandi lottatori e un forte attaccamento alla maglia. Tuttavia, non dobbiamo pensare che l’avversario sia il nostro ostacolo: l’avversario è ciò che dobbiamo affrontare, ma il vero ostacolo siamo noi stessi. A seconda di come scendiamo in campo, possiamo far bene o male».

Il CT nutre grande fiducia nel potenziale del gruppo, che considera pronto per palcoscenici importanti. Per lui il risultato deve essere la naturale conseguenza della qualità del gioco:

«Ho la convinzione di avere a disposizione giocatori bravi e di talento, e questo talento devono esprimerlo. Sono ragazzi pronti per la Nazionale maggiore e per la Serie A. Le vittorie dobbiamo ottenerle attraverso l’espressione del talento, che è la cosa che conta».

Dal punto di vista tattico, Baldini ha confermato il modulo di riferimento, pur lasciando spazio ad alcuni accorgimenti e svelando una scelta di formazione:

«Giocheremo con il 4-3-3, ma i ragazzi sanno passare anche al 4-2-3-1, lo fanno in autonomia senza il mio intervento dalla panchina. Rispetto al match di La Spezia faremo un paio di cambi. Non siamo qui a fare esperimenti: queste sono qualificazioni, quindi solo aggiustamenti mirati. In porta giocherà Motta, non ci sono segreti».

Il tecnico ha poi dedicato un pensiero al giovane Mascardi, colpito da un lutto familiare:

«Mi dispiace per il lutto di Mascardi, che ha perso il nonno. Era molto affranto per la perdita di una figura così affettiva: da bambino era lui ad accompagnarlo agli allenamenti, e due giorni dopo aver visto il suo debutto in Under 21 purtroppo non c’è più. Rinnovo le mie condoglianze a lui e alla sua famiglia».

Infine, Baldini ha individuato i leader del gruppo, affidando responsabilità ai più esperti:

«Abbiamo ragazzi straordinari: simpatici, sorridenti, sempre pronti a scherzare e socializzare. Dai veterani Pisilli e Ndour mi aspetto che tirino fuori il massimo. Hanno un grande potenziale e devono metterlo a disposizione dell’Under 21».