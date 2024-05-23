di Dennis Rusignuolo L'incubo continua. I rigori danno ragione alla Bosnia, e l'Italia è fuori dal mondiale per la terza volta consecutiva. Parlare della partita sembra l'esercizio più inutile di…
Nazionali
Ultimi posti, destinazione: America. Questa sera il mondiale conoscerà le ultime sei squadre che faranno parte della kermesse in programma in estate. Dai due spareggi intercontinentali fino alle…
di Dennis Rusignuolo Ci siamo ancora, e adesso l'America è più vicina. Senza brillare particolarmente, senza esprimere il miglior calcio possibile, ma diciamocelo chiaramente: chissenefrega. Serviva…
di Dennis Rusignuolo Archiviato il turno di campionato, adesso si fa sul serio. Con molta probabilità è iniziata la settimana più pesante e decisiva della storia recente del calcio azzurro, quella che…
L**'ItaliaU21** ha affrontato nel pomeriggio odierno la Macedonia del Nord in trasferta, nella sfida valida per le qualificazioni agli europei. La formazione guidata da Silvio Baldini ha conquistato…
Salim Diakitè, convocato dal Mali, ha disputato 81 minuti nella partita tra Ghana e Mali, venendo poi sostituito da Camara. L'incontro, valido per le qualificazioni ai mondiali, si è concluso 1-0 a…
Italia, Gattuso cerca il bis contro Israele: "Vedo entusiasmo e un ambiente positivo, va portato avanti"
L’Italia questa sera affronterà un match di fondamentale importanza contro Israele, valido per la quarta giornata delle qualificazioni ai Mondiali. Dopo la vittoria ottenuta venerdì scorso contro…
Nella serata odierna, alle 21:00, Salim Diakitè e la sua nazionale, il Mali, scenderanno in campo per sfidare il Ghana. Il match è valido per la settima giornata delle qualificazioni ai prossimi…
La Nazionale Under 21 cambia guida tecnica: da oggi sarà Silvio Baldini a condurre gli Azzurrini nelle qualificazioni all’Europeo 2027, in programma in Albania, e nella rincorsa al pass olimpico per…
L'Indonesia di Audero ha affrontato il Giappone, nel gruppo C per la qualificazione ai mondiali. I giapponesi hanno sucrlassato la nazionale del portiere rosanero, con un netto 6-o senza storie.
L'attaccante del Palermo, Joel Pohjanpalo, sta affrontando la Polonia in un match cruciale per il girone G di qualificazioni ai mondiali. Proprio il centravanti ha sbloccato la sfida con un rigore al…
di Leandro Ficarra Intuizione brillante. Scommessa professionalmente vinta dal nuovo Palermo targato Hera Hora. Era l'estate del 2019, quando dalle ceneri del triste e tribolato fallimento della…
Palermo, Pohjanpalo non sbaglia dal dischetto, il finlandese torna al gol in nazionale
Torna al gol in nazionale Pohjanpalo con la sua Finlandia dopo 4 partite. Joel è andato a segno contro la Lituania nelle qualificazioni al mondiale del 2026. Non sbaglia dal dischetto il bomber…
Palermo, Pohjanpalo titolare contro la Lituania: ecco dove vedere la gara gratuitamente
Dopo la vittoria contro Malta, Joel Pohjanpalo è stato schierato titolare nella sua Finlandia dal neo ct dei finlandesi Jacob Friis per la partita di qualificazione al mondiale del 2026 contro la…
Palermo, Pohjanpalo sostituito al 63': vittoria fondamentale per la sua Finlandia
Dura solamente 63 minuti la partita di Joel Pohjanpalo con la nazionale finldandese nella prima sfida per le qualificazioni al mondiale contro Malta. L'attaccante rosanero è stato sostiuito…
Palermo, Pohjanpalo titolare in nazionale: ecco dove vedere la gara gratuitamente
Joel Pohjanpalo è stato schierato titolare nella sua Finlandia dal ct Jacob Friis per la partita di qualificazione al mondiale del 2026 contro Malta. Le squadre scenderanno in campo alle 20:45 nello…
Diakité vuole il Mondiale: vittoria cruciale in nazionale per il terzino del Palermo
Si è chiusa un’altra giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e arrivano già i primi verdetti. Oltre ai Paesi ospitanti (Stati Uniti, Messico e Canada), c’è la prima nazionale ufficialmente…
Lutto nel mondo del calcio: l'ex portiere della nazionale serba cade dal balcone e muore
Il mondo del calcio serbo è sotto shock. Radisa Ilic, ex portiere del Partizan e della nazionale serba, è venuto a mancare a 47 anni. Ilic sarebbe caduto dal balcone della sua casa, al quarto piano,…
Audero, c'è il giuramento con l'Indonesia. In arrivo la convocazione in nazionale
Erick Thohir, presidente della Federazione Indonesiana di Calcio (PSSI), ha annunciato che il portiere del Palermo, Emil Audero Mulyadi, ha ufficialmente completato il processo di naturalizzazione ed…
Palermo, Audero è da nazionale. Thohir: "Vogliamo Emil per andare al mondiale"
Ieri pomeriggio, nella sfida tra Palermo e Cosenza, Emil Audero è stato il protagonista assoluto. Il portiere rosanero ha salvato la propria squadra con una serie di interventi decisivi nel primo…
LE PAGELLE DI ITALIA-FRANCIA 1-3. Delusione per gli azzurri, sfuma il primo posto
Brutta sconfitta degli azzurri allo stadio San Siro. Vince la Francia per il risultato di 3-1 nella gara valevole per il sesto e ultimo turno di Nations League. L'Italia non riesce a raggiungere…
LE PAGELLE DI BELGIO-ITALIA 0-1. Gli azzurri volano ai quarti di finale
Grande vittoria degli azzurri allo stadio "Re Baldovino" di Bruxelles, battuto il Belgio per il risultato di 1-0 nella gara valevole per il quinto turno di Nations League. L'Italia con questo…
LE PAGELLE DI ITALIA-ISRAELE 4-1. Di Lorenzo MVP, Super Retegui, male Fagioli.
Partita eccellente degli azzurri allo stadio Friuli di Udine, demolito Israele per il risultato di 4-1 nella gara valevole per il quarto turno di Nations League. L'Italia si avvicina alla…
Il nuovo tecnico degli USA, Maurizio Pochettino, ha deciso di convocare 25 giocatori per le prossime amichevoli contro il Panama del 12 ottobre e contro il Messico del 15 ottobre. La prima gara verrà…
Archiviati gli Europei, è tempo di Nations League. Alle ore 20:45, alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldurf, la Germania ospiterà l'Ungheria nella prima giornata della nota competizione. I padroni di…
Archiviati gli Europei, è tempo di Nations League. Alle ore 18:00, all'Aviva Stadium di Dublino, l'Irlanda ospiterà l'Inghilterra nella prima giornata della nota competizione. La squadra di Lee…
È il quarto giorno di gare ad Euro 2024: tre le sfide in programma. Alle ore 15:00 si parte con la prima gara del Gruppo E. A Monaco di Baviera, la Romania affronterà l'Ucraina presso l'Allianz Arena.
Il commissario tecnico della Romania, Edward Iordanescu, ha ufficializzato la lista dei ventisei convocati per UEFA EURO 2024. Tra questi anche il difensore del Palermo, Ionut Nedelcearu, pronto a…
Il commissario tecnico della Romania, Eduard Iordanescu, ha diramato la lista dei ventuno convocati per il ritiro in vista di EURO 2024. Tra questi anche il difensore del Palermo, Ionut Nedelcearu.