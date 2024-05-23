Lutto nel mondo del calcio: l'ex portiere della nazionale serba cade dal balcone e muore ⚽. Mediagol ⚽️ Mediagol 18 marzo 2025 - 16:16 18 marzo

Il mondo del calcio serbo è sotto shock. Radisa Ilic, ex portiere del Partizan e della nazionale serba, è venuto a mancare a 47 anni. Ilic sarebbe caduto dal balcone della sua casa, al quarto piano,…