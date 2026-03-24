Italia, verso i play-off per il Mondiale: convocati, modulo e protagonisti

L'analisi degli azzurri e la presentazione della gara con l'Irlanda del Nord

⚽️ 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 14:28)

di Dennis Rusignuolo

Archiviato il turno di campionato, adesso si fa sul serio. Con molta probabilità è iniziata la settimana più pesante e decisiva della storia recente del calcio azzurro, quella che porta agli spareggi per andare in America in estate a disputare il mondiale. Giovedì la prima gara, da dentro o fuori, contro l'Irlanda del Nord.

I convocati

L'Italia chiamò, anzi Gattuso chiamò. Venerdì il c.t. ha diramato la lista dei ventotto convocati per queste due settimane di fuoco, e ovviamente non sono mancate le contestazioni. Dov'è Zaniolo? Bernardeschi? Fagioli? Queste le scelte più contestate, ma la verità è che in questo momento nessuno vorrebbe essere al posto di Gattuso. Dopo un cast durato mesi, partite su partite, cene e incontri con i giocatori, il c.t. ha scelto di puntare su quel blocco di giocatori con cui ha iniziato, aggiungendo solo qualche pedina e dovendo rinunciare ad alcuni giocatori, come quelli citati prima, che in questo momento sono particolarmente in forma.

LA LISTA

Portieri: Caprile (Cagliari), Carnesecchi (Atalanta), Donnarumma (Manchester City), Meret (Napoli);

Difensori: Bastoni (Inter), Buongiorno (Napoli), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Coppola (Paris FC), Dimarco (Inter), Gatti (Juventus), Mancini (Roma), Palestra (Cagliari), Scalvini (Atalanta), Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Barella (Inter), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Locatelli (Juventus), Pisilli (Roma), Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Chiesa*(Liverpool), F.P. Esposito (Inter), Kean (Fiorentina), Politano (Napoli), Raspadori (Atalanta), Retegui (Al-Qadisiya), Scamacca (Atalanta);

Ieri è arrivata la prima defezione alla lista: Federico Chiesa ha lasciato il ritiro di Coverciano dopo la valutazione dei medici riguardo le sue condizioni fisiche. Al suo posto Gattuso ha scelto Cambiaghi del Bologna. Inoltre, vanno monitorati alcuni giocatori arrivati con il cerotto in ritiro. Il caso più "grave" sembra quello di Gianluca Scamacca, assente nell'ultima gara della sua Atalanta contro il Verona per un problema all'adduttore. Il centravanti ha raggiunto comunque il ritiro, e verrà valutato giorno dopo giorno. Valutazioni in corso anche su Bastoni, Mancini e Tonali. Gattuso ha rassicurato riguardo le loro condizioni, ma non è da escludere qualche sorpresa nell'undici di giovedì contro l'Irlanda del Nord.

PROTAGONISTI E SORPRESE

A proposito di undici, da tempo il gioco più comune è quello di mettere in campo la migliore formazione per la gara contro l'Irlanda del Nord, ma è doveroso aprire alcune parentesi che vanno oltre la questione atletica. Un altro esercizio particolare: giustificare o argomentare le convocazioni di Gattuso. Chi sono le vere sorprese?

Anche se tra i pali capitan Donnarumma è l'unico sicuro del posto, la prima sorpresa è in porta. Non tanto Carnesecchi, che in tutte le altre nazionali probabilmente sarebbe il titolare indiscusso, ma Elia Caprile. Il portiere del Cagliari sta giocando un gran campionato, lo certificano i suoi numeri e ancora di più le sue parate, sempre decisive e spettacolari. Difficilmente troverà spazio tra i convocati per le due gare, ma la sola presenza nella lista è motivo di orgoglio per uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo in Italia.

Rimanendo in tema Cagliari, non poteva mancare nella lista Marco Palestra. Se per alcuni nomi aleggiava un alone di dubbio e mistero, la convocazione del classe 2005 è praticamente insindacabile. Stagione incredibile dell'esterno azzurro, di proprietà dell'Atalanta, che continua a confermare la propria lungimiranza in campo giovanile. Basta vedere una qualsiasi gara del Cagliari, anche solo uno spezzone, e capire dopo pochi minuti quanto questo giocatore sia forte. Su quella fascia destra lo vedi praticamente ovunque, e questa duttilità ha permesso a Pisacane di modificare l'assetto dei sardi durante la stagione. Ma ridurre Palestra alla sola duttilità è quasi offensivo, perché bisogna parlare di alcune statistiche che hanno dell'incredibile: in Serie A solo Yildiz ha più dribbling riusciti di Palestra, e con ampio vantaggio è il giocatore che subito più falli nel campionato. Questi dati fanno emergere forse la qualità che rende Palestra unico e potenzialmente devastante: la conduzione del pallone. È praticamente ambidestro, e ogni conduzione viene fatta con entrambi i piedi. Tocca tante volte il pallone e grazie ai suoi movimenti riesce quasi sempre a sfondare lateralmente o centralmente. Un giocatore già pronto per il salto di qualità, che con molta probabilità avverrà a fine stagione, ma occupandoci del presente diventa fondamentale capire il suo impiego in queste gare. Probabilmente non dall'inizio, ma Palestra può essere quella scheggia impazzita che riesce a sfondare lateralmente contro i blocchi bassi e compatti, come quello dell'Irlanda del Nord.

Un altro nome a sorpresa tra i convocati è Diego Coppola, attualmente al Paris FC insieme a Ciro Immobile. Coppola è già stato nel giro della nazionale, ma di lui si ricorda solo la sciagurata notte di Oslo, quando Haaland e compagni umiliarono la difesa azzurra con tre gol in meno di un tempo. Coppola rientra in quella lista di marcatori puri, scelti da Gattuso per riuscire a tamponare le giocate in verticale verso gli attaccanti.

A sinistra chiamato anche Spinazzola, ma bisogna fare i conti con il miglior Dimarco della carriera. Nonostante il calo fisico delle ultime settimane, i numeri e i dati dell'esterno dell'Inter sono incredibili, anche se Spinazzola dal canto suo sta giocando un campionato di spessore. Conte quest'anno sembra aver ritrovato il miglior Spinazzola, e anche dal punto di vista fisico il giocatore sembra aver risposto alla grande. Il gioco del Napoli passa principalmente dagli esterni, e Spinazzola è sempre funzionale grazie alle sue giocate, che spesso si concludono con un cross (5 assist in stagione). Dati alla mano, basta osservare la sua heatmap per notare quanto sia efficiente il suo apporto alla manovra, e la sua velocità. Praticamente è il padrone della fascia sinistra, in avanti e indietro, ma in avanti va assolutamente lodato il suo modo di saltare l'avversario: uno stop e ripartenza in cui si ferma e riparte bruciando l'avversario può essere un'arma importante anche per l'Italia, da sfruttare magari nella ripresa se la gara necessità più qualità ed estro nelle fasce. C'è bisogno di tutti, e oltre a Dimarco, probabilmente l'MVP del campionato, anche Spinazzola può essere decisivo e incisivo come solo lui sa fare.

In mezzo al campo la vera sorpresa è Niccolò Pisilli. Nella sua Roma si sta iniziando a prendere il giusto spazio, ma è nell'under 21 che Pisilli sta facendo la differenza. Da quando Baldini siede sulla panchina degli azzurrini, il centrocampista della Roma ha all'attivo 4 gol e 1 assist, ma è nelle prestazioni che Pisilli sta emergendo alla grande. Gioca praticamente ovunque, a volte lo trovi a destra, altre a sinistra. Bravo nelle letture e nelle scalate in pressione, recupera tantissimi palloni durante la gara, ed è sempre bravo negli inserimenti. Basta guardare le ultime partite dell'U21 per notare quanto questo giocatore sia funzionale e prezioso per l'attacco e il centrocampo dell'Italia. Come una sorta di agente del caos, Pisilli predilige la lotta e il duello, e spesso ne esce anche vincitore, e da lì riparte l'azione, che spesso viene finalizzata proprio da lui, o si conclude comunque con Pisilli nei pressi dell'area di rigore. Anche l'inserimento è uno dei suoi punti di forza, testimoniato dai numeri in relazione ai tiri in porta. Per Gattuso si tratta di un jolly da poter utilizzare a proprio piacimento. Viste le condizioni non proprio ottimali di Barella e Tonali, non è da escludere un suo utilizzo in mezzo al campo, e nella pressione iniziale Pisilli può essere fondamentale per mantenere alto il baricentro azzurro, contro squadre che con molta probabilità il pallone lo terranno veramente poco.

IL MODULO E LA PROBABILE FORMAZIONE

Parlare di modulo al giorno d'oggi è riduttivo, bisognerebbe parlare in maniera più specifica, ma intanto bisogna capire quale sarà la volontà di Gattuso per affrontare questi spareggi. Così come nelle convocazioni, la scelta dello schieramento si basa sulla continuità, oltre alla funzionalità di alcuni interpreti fondamentali. Si prosegue con la doppia punta, con la difesa a tre, con i quinti. Insomma: 3-5-2. Con tutti gli acciacchi e le valutazioni in corso, sarà curioso disegnare alcuni reparti e studiarne le caratteristiche. Tra i pali, ovviamente, Donnarumma. In difesa il tridente rischia di essere inedito, perché Bastoni e Mancini sono arrivati a Coverciano con dei problemi fisici non del tutto smaltiti. Rimane un grosso punto interrogativo la loro presenza in campo giovedì. Tra i nomi della lista attenzione a Giorgio Scalvini, che può giocare a destra. Bravo nell'anticipo e nelle letture, Scalvini può rivelarsi fondamentale per la sua capacità di portare palla e alzarsi oltre il centrocampo. Caratteristiche quasi analoghe per Calafiori a sinistra, e nelle ultime settimane è migliorata anche la tenuta difensiva. In mezzo presenti Buongiorno, Gatti e Coppola, che eventualmente avranno il compito di schermare in ogni modo il riferimento offensivo.

Nelle fasce abbiamo già parlato di Palestra e Spinazzola, ma nelle gerarchie i prescelti saranno, quasi sicuramente, Dimarco e Politano. Sul giocatore dell'Inter c'è poco da dire: in questo momento una delle risorse più preziose che possediamo, anche se fisicamente è apparso in calo nelle ultime gare. Su Politano si può dire poco, e allo stesso tempo tanto. Con Conte è diventato un pretoriano a tutti gli effetti, e se sta bene gioca in ogni posizione del campo. Da quinto a centrocampo si distingue per corsa e sacrificio, ma quando la squadra avanza è sempre propositivo e vivo nella manovra. Anche se Palestra scalpita, con Politano gli azzurri hanno la possibilità di cominciare subito la gara in proiezione offensiva, e con due esterni così anche le palle inattive o i traversoni diventano sempre un'occasione per colpire. In lista presente anche Cambiaso, che parte dietro ma può essere anche lui utile con le sue progressioni palla al piede. Inoltre, contro blocchi medi che marcano a uomo, può essere quel jolly che manda a vuoto la pressione e apre gli spazi.

In mezzo al campo presenti due giocatori di interdizione e lettura: Cristante e Locatelli. Ormai punti fissi di questo blocco azzurro, offrono alla squadra soluzioni diverse in base al tipo di partita. Locatelli cerca maggiormente il fraseggio e il possesso del pallone, Cristante più incontrista e bravo nel gioco aereo. Con l'Irlanda del Nord entrambi possono partire titolari, perché la partita ha bisogno sia delle geometrie di Locatelli, ma anche dei centimetri e la garra di Cristante. Le mezz'ali sono Barella e Tonali, e anche qui i dubbi sono pochi. Se Tonali sta bene, gioca. Barella invece sta bene, ma deve ritrovare quell'energia che lo contraddistingue dopo mesi incolore all'Inter. Il lavoro delle due mezz'ali è la caratteristica più importante dell'Italia di Gattuso, e da loro che passerà il gioco e verrà probabilmente decisa la partita. Oltre al già citato Pisilli, presente anche Frattesi, anche lui un fedelissimo di Gattuso e un giocatore unico per caratteristiche in termini di inserimento, meno in termini di gestione del pallone o della lotta in mezzo al campo.

In avanti si va avanti con la coppia di centravanti, che si è ben comportata nelle scorse gare di qualificazione. Con Scamacca in dubbio, la scelta si concentra sui tre centravanti presenti in lista: Kean, Esposito e Retegui. Sarà Gattuso a scegliere la propria coppia per l'Irlanda del Nord, ma per caratteristiche la più quotata è Retegui-Kean. Per rendimento in campo e caratteristiche tecniche è la più affiatata e performante, con continui movimenti nel lungo-corto e un'ottima protezione del pallone. In più, l'aspetto più importante: i gol. Con Gattuso in panchina tutti gli attaccanti hanno alzato le loro medie realizzative in azzurro, e si spera che lo score sia ancora aperto. Kean bravo nell'attacco della profondità, e contro una difesa lenta come quella nordirlandese può essere devastante. Retegui rischia di soffrire nel gioco aereo, ma il centravanti è sempre bravo negli smarcamenti. Anche Esposito a gara in corso può essere decisivo, perché in questo mese senza Lautaro ha sorretto praticamente da solo l'attacco dell'Inter. Sempre più bravo nella protezione del pallone, e adesso anche i gol diventano tanti e decisivi. In lista anche Cambiaghi e Raspadori, per variare e alleggerire l'attacco in caso di partita chiusa e bloccata. Non è da escludere un cambio di modulo che veda in campo le due punte e un trequarti alle spalle.

Servirà una prova di forza convincente da parte degli azzurri, per conquistare l'eventuale finale play-off contro Bosnia o Galles. In questa settimana si decidono le sorti del calcio italiano, con il rischio di un ulteriore dramma sportivo che potrebbe stravolgere tutto. Se c'è una persona che questa pressione la sa gestire questo è Gattuso, e quindi non resta altro che preparare maglie e bandiere e aspettare il match di giovedì. La corsa verso il mondiale è entrata nel vivo, e adesso non si può più sbagliare.