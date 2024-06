Palermo, Nedelcearu a Euro 2024: ecco dove vedere Romania-Ucraina in tv

Il centrale rumeno, oggi in campo, è l'unico rosanero presente in Germania: "In bocca al lupo Nedel", il messaggio del club.

Oggi, dunque, inizia l'avventura di Ionut Nedelcearu a Euro 2024. Il difensore del Palermo, che in Germania rappresenterà i colori rosanero, dovrebbe partire dalla panchina. "In bocca al lupo Nedel", ha scritto il club di viale del Fante sui propri canali social in vista del fischio d'inizio. La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go e Now.