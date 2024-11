LE PAGELLE DI BELGIO-ITALIA 0-1. Gli azzurri volano ai quarti di finale

L'Italia ha vinto per 1-0 contro il Belgio. Spiccano le prestazioni di Di Lorenzo e Tonali. Ecco le pagelle degli azzurri:

⚽️ Mediagol 15 novembre 2024 (modifica il 15 novembre 2024 | 07:01)

Grande vittoria degli azzurri allo stadio "Re Baldovino" di Bruxelles, battuto il Belgio per il risultato di 1-0 nella gara valevole per il quinto turno di Nations League. L'Italia con questo risultato si è qualificata ai quarti di finale della competizione, e sarà sufficente non perdere per 3-0 contro la Frania per assicurarsi anche il primo posto nel girone.

PORTA E DIFESA — DONNARUMMA 6,5

Non chiamato a compiere parate particolarmente difficili ma si fa sempre trovare sicuro tra i pali, sopratutto nel rush finale del Belgio.

DI LORENZO 7.5

Partita monumentale del difensore del Napoli. Nel primo tempo fa una gara di propositività spingendo tanto e facendosi trovare in area per fornire l'assist decisivo a Tonali. Nella seconda frazione invece, con l'aumento di ritmo della squadra di casa, è costretto a fare una gara di maggior attenzione difensiva, concedendo pochissimo agli attaccanti belgi. Monumentale.

BUONGIORNO 6,5

Fa una prestazione solida tenendo a bada il compagno di club Lukaku. Sempre attento nelle palle inattive a sfavore e nel forcing finale del Belgio, concedendo poco.

BASTONI 6,5

I suoi lanci sono sempre di enorme qualità risultando un grande valore aggiunto per gli azzurri. Oltre ai cambi di gioco lo rendono propositivo anche tante sovrapposizioni sull'out sinistro. Ben attento in fase difensiva.

CENTROCAMPO — CAMBIASO 6

Partita ordinaria la sua, fa una gara utile per la manovra degli azzurri. Parte da destra e si somma in mezzo al campo quando è necessario per sommare un uomo in più nel fraseggio azzurro. GATTI (dal 82') S.V

FRATTESI 5,5

Non fa una grande partita, sbaglia dei passaggi di troppo e perde qualche pallone sanguinoso. Pasticcioso anche in zona offensiva.

ROVELLA 6,5

Buon esordio in azzurro per il centrocampista della Lazio, smista tanti palloni in fase di regia ed è chiave nell'impostazione. LOCATELLI (dal 79') S.V

TONALI 7

Ennesima grande gara dell'ex Milan dopo il suo rientro con la nazionale. Segna la rete dell'1-0, lotta in mezzo al campo, pressa e recupera tanti palloni. I suoi inserimenti creano sempre pericoli per gli avversari.

DI MARCO 6

Dà ampiezza e offre sempre una soluzione in più per gli azzurri. Oggi forse leggermente sottotono rispetto alle ultime partite in nazionale. UDOGIE (dal 69') 6 mette a disposizione la sua fisicità in un momento chiave della partita.

ATTACCO — BARELLA 7

In un ruolo che raramente ha ricoperto in carriera si fa trovare assolutamente all'altezza. Galleggia tra le linee straordinariamente. Smista, imbuca e mette palloni di grande qualità come quello nell'occasione della prima rete per Di Lorenzo. Spesso viene escluso dalle liste dei migliori centrocampisti in Europa non venendo reputato all'altezza sotto il punto di vista tecnico. Oggi invece ha dimostrato di avere in repertorio una buonissima visione di gioco. RASPADORI (dal 79') S.V

RETEGUI 5,5

Prestazione anonima la sua, lotta tra i difensori del Belgio ma non riesce mai ad incidere, si divora un paio di occasioni per il raddoppio. KEAN (dal 69') 6 riesce a tenere su qualche pallone alto in un momento difficile della partita.