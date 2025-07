Silvio Baldini nuovo CT dell’Italia Under 21: “Orgoglioso di vestire l’azzurro”

Silvio Baldini sarà il nuovo CT dell’italia U21

Mediagol ⚽️ 17 luglio - 16:56

La Nazionale Under 21 cambia guida tecnica: da oggi sarà Silvio Baldini a condurre gli Azzurrini nelle qualificazioni all’Europeo 2027, in programma in Albania, e nella rincorsa al pass olimpico per Los Angeles 2028. L’annuncio è arrivato oggi dalla FIGC, che ha reso noti anche tutti gli incarichi delle Nazionali giovanili.

Il ritorno in azzurro di un tecnico iconico

Reduce dalla promozione in Serie B con il Pescara, Baldini – 66 anni, toscano – torna a lavorare con una selezione nazionale dopo una carriera lunga e ricca, culminata nella storica promozione del Palermo nel 2022 e ora ripetuta in riva all’Adriatico. A convincere la Federazione, guidata da Gabriele Gravina, non sono state solo le capacità tattiche, ma anche le doti umane e la visione educativa dell’allenatore.

“Abbiamo affidato la panchina a una persona di valore e di valori – ha dichiarato Gravina – Baldini ha tutte le qualità per far crescere i nostri giovani, in vista di un traguardo ambizioso come le Olimpiadi.”

Il nuovo ciclo: ambizione e appartenenza

Emozionato, Baldini ha accolto con entusiasmo la nomina:

“Ringrazio il presidente Gravina per la fiducia. Vestire l’azzurro è un grande orgoglio. Voglio trasmettere ai ragazzi il senso di appartenenza e identità. Dal punto di vista tecnico possiamo fare molto bene: il lavoro è l’unica strada che conosco.”

Il debutto ufficiale sulla panchina dell’Under 21 è previsto per il 5 settembre a La Spezia, contro il Montenegro, nella prima giornata del Girone E di qualificazione. Il gruppo comprende anche Armenia, Macedonia del Nord, Polonia e Svezia.

Barzagli vice, ritorno nella nazionale

Accanto a Baldini ci sarà Andrea Barzagli, che torna nel Club Italia come viceallenatore. L’ex difensore, campione del mondo 2006 e d’Europa con l’Under 21 nel 2004, aveva già collaborato con le Nazionali giovanili tra il 2021 e il 2023. Il suo ritorno rappresenta un ulteriore segnale della volontà federale di puntare su profili con forte identità azzurra e grande esperienza internazionale.