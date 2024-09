Irlanda-Inghilterra, probabili formazioni: c’è Ferguson, Carsley con Eze e Gordon

I precedenti tra le due nazionali sorridono agli inglesi, che hanno già trionfato per ben trentacinque volte contro l'Irlanda, che ha vinto appena cinque match. I pareggi sono stati complessivamente dodici, ben cinque negli ultimi sette incroci. Intanto, per l'occasione, Lee Carsley dovrà rinunciare a giocatori del calibro di Palmer, Foden e Bellingham, tutti infortunati. Il CT inglese, dunque, dovrebbe optare per un 3-4-2-1 con Kane unica punta. Alle sue spalle, spazio a Eze e Gordon. Mentre l'Irlanda può contare sull’intera rosa a disposizione e dovrebbe riproporre il 3-4-3. In avanti, il CT Heimir Hallgrimsson dovrebbe schierare Idah e uno tra Parrot e Szmodics ai lati, con Ferguson in posizione centrale. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori.