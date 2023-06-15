di Leandro Ficarra Intuizione brillante. Scommessa professionalmente vinta dal nuovo Palermo targato Hera Hora. Era l'estate del 2019, quando dalle ceneri del triste e tribolato fallimento della…
Nations League
LE PAGELLE DI ITALIA-FRANCIA 1-3. Delusione per gli azzurri, sfuma il primo posto
Brutta sconfitta degli azzurri allo stadio San Siro. Vince la Francia per il risultato di 3-1 nella gara valevole per il sesto e ultimo turno di Nations League. L'Italia non riesce a raggiungere…
LE PAGELLE DI BELGIO-ITALIA 0-1. Gli azzurri volano ai quarti di finale
Grande vittoria degli azzurri allo stadio "Re Baldovino" di Bruxelles, battuto il Belgio per il risultato di 1-0 nella gara valevole per il quinto turno di Nations League. L'Italia con questo…
LE PAGELLE DI ITALIA-ISRAELE 4-1. Di Lorenzo MVP, Super Retegui, male Fagioli.
Partita eccellente degli azzurri allo stadio Friuli di Udine, demolito Israele per il risultato di 4-1 nella gara valevole per il quarto turno di Nations League. L'Italia si avvicina alla…
LE PAGELLE DI ITALIA-BELGIO 2-2. Gli azzurri partono bene ma il rosso è determinante
Archiviati gli Europei, è ancora tempo di Nations League. Alle ore 20:45, alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, l'Olanda ospiterà la Germania nella seconda giornata della nota competizione. I padroni…
Archiviati gli Europei, è tempo di Nations League. Alle ore 20:45, alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldurf, la Germania ospiterà l'Ungheria nella prima giornata della nota competizione. I padroni di…
Archiviati gli Europei, è tempo di Nations League. Alle ore 18:00, all'Aviva Stadium di Dublino, l'Irlanda ospiterà l'Inghilterra nella prima giornata della nota competizione. La squadra di Lee…
Archiviati gli Europei, è tempo di Nations League. Alle ore 20:45, al Parco dei Principi di Parigi, la Francia ospiterà l'Italia nella prima giornata. Gli Azzurri si presentano all'appuntamento dopo…
"Ho visto belle cose durante gli allenamenti, partecipazione, disponibilità e fiducia per quello che si andrà a fare, che sono valori molto importanti, i ragazzi mi hanno regalato il primo sorriso…
Archiviati gli Europei, è tempo di Nations League. Alle ore 20:45, al "da Luz" di Lisbona, il Portogallo ospiterà la Croazia nella prima giornata. I lusitani si presentano all'appuntamento dopo…
La verità di Roberto Mancini. Dopo le inattese dimissioni rassegnate dal coach marchigiano dall'incarico di commissario tecnico dell'Italia, l'ex tecnico di Inter, Lazio e Manchester City illustra la…
Parola a Roberto Mancini. Il commissario tecnico della nazionale azzurra - ai microfoni di Rai 1 - ha parlato di diversi temi interessanti riguardanti l'Italia calcistica. L'ex allenatore di Inter e…
Ad Enschede l'Italia di Roberto Mancini è riuscita a conquistare il terzo posto della Nations League battendo nella finalina l'Olanda di Koeman. Le due squadre erano state eliminate in semifinale…
LIVE Olanda-Italia, finale 3° posto Nations League: segui la diretta del match
Croazia-Spagna, probabili formazioni: titolare Brozovic, De la Fuente con Morata
Quasi tutto pronto per Croazia-Spagna. Il match - valido per la finale di Nations League - è in programma alle ore 20.45 allo Stadion Feijenoord "De Kuip" di Rotterdam. La nazionale di Dalic ha…
E' tutto pronto per la finale terzo e quarto posto di Nations League. Dopo la recente eliminazione in semifinale con la Spagna, l'Italia tornerà questo pomeriggio in campo a Enschede contro i padroni…
La Nazionale Italiana si lecca le ferite per la cocente eliminazione in semifinale di Nations League con la Spagna che ha sorpassato gli azzurri nei minuti finali fissando il risultato sul 2-1 per le…
Parola a Roberto Mancini. Il commissario tecnico della nazionale azzurra - ai microfoni di Sky Sport - ha parlato del match da poco terminato tra Spagna e Italia, valido per l'accesso diretto in…
Parola a Roberto Mancini. Il commissario tecnico della nazionale azzurra - ai microfoni di Rai Sport - ha parlato del match tra Spagna e Italia, valido per l'accesso in finale di Nations League da…
Allo stadio 'De Grolsch Veste di Enschede' è andato di scena il match valido per la semifinale di Nations League, tra l'Italia del commissario tecnico Roberto Mancini e la Spagna guidata da Luis de la…
Tutto pronto per la seconda semifinale di Nations League dopo la vittoria ottenuta mercoledì sera ai tempi supplementari dalla Croazia ai danni dell'Olanda. Alle ore 20:45, allo stadio De Grolsch…