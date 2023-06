Olanda-Italia, Mancini: “Retegui gioca. Acerbi e Donnarumma non si divertono? Io…”

La Nazionale Italiana si lecca le ferite per la cocente eliminazione in semifinale di Nations League con la Spagna che ha sorpassato gli azzurri nei minuti finali fissando il risultato sul 2-1 per le "Furie Rosse". C'è ancora da giocare la finale valida per il terzo posto della competizione contro l'Olanda, eliminata a propria volta dalla Croazia. Queste le dichiarazioni alla vigilia del CT Roberto Mancini:

"Sono dispiaciuto per la partita, potevamo vincere e andare in finale. Tutto il resto non esiste. Retegui gioca di sicuro domani. Era prevista una partita per uno, i giocatori sono stanchi, non sono al 100%. Nei giorni in cui abbiamo lavorato abbiamo cercato di recuperare... è una partita importante, cerchiamo di vincere anche se non c'è il primo posto in ballo. Questa fase di qualificazione di Nations League è stata giocata con calciatori giovani, che forse non conoscevate nemmeno. Il progetto è già partito. C'era il Mondiale under20 e l'Under21. Avevamo Bastoni che il giorno prima della partenza si è ammalato, qualche problema lo abbiamo avuto".