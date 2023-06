Spagna-Italia 2-1: Immobile illude, Joselu e Pino lanciano in finale de la Fuente

-PRIMO TEMPO: Grande avvio del match tra le due squadre che non si sono risparmiate nei primi minuti. Pronti via e gli azzurri sono già sotto: al terzo di gioco Donnarumma serve Bonucci al limite dell'area, pressato tenta uno sciagurato dribbling servendo di fatto la palla a Yeremi Pino che batte l'estremo difensore del Psg senza problemi. Risponde subito la formazione di Mancini all'undicesimo giro d'orologio: Braccio largo di Le Normand sul tiro di Zaniolo. Rigore netto che Immobile non sbaglia. Al 21' i campioni d'Europa illudono con il gol di Frattesi: gran palla di Jorginho per il giocatore del Sassuolo, ma la rete viene annullata per fuorigioco.