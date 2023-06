Olanda-Croazia 2-4, Dalic in finale di Nations League: decisivo l’ex Trapani Petkovic

La prima frazione di gioco si è chiusa sul punteggio di uno a zero per l'Olanda grazie ad un gol di Malen al 34' dopo un passaggio illuminante di Wieffer. Nel secondo tempo la rimonta dei croati firmata da Kramaric e Pasalic con quest'ultimo che ha ipotecato a poco più di venti minuti dalla fine del match l'accesso in finale. Come una doccia fredda il gol del pareggio degli olandesi in pieno recupero con Lang che ha ridato speranza alla formazione di Koeman.