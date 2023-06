Spagna-Italia, Bonucci: “La squadra ha voglia di portare a casa un trofeo”

" Ora la cosa importante è la Spagna , poi con Olanda e Croazia sarà un'altra sfida e noi ci penseremo con l'obiettivo di vincere", suona così la carica Leonardo Bonucci alla vigilia della semifinale di Nations League in programma domani sera contro la Spagna . Il difensore della Juventus è intervenuto in conferenza stampa per analizzare l'imminente impegno contro gli spagnoli. Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Bonucci .

"Per giocarle tutte ci deve essere un allenatore che ti mette in campo... Io sono a disposizione dell'allenatore. La battuta di Cannavaro la rispetto, ma non la condivido. Quest'anno ho avuto degli infortuni che sono stati condizionati da aspetti extra campo che non hanno aiutato. Ora sto meglio, ho ancora un anno di contatto, godiamoci queste partite col mister che deciderà se farmi giocare, poi andremo in vacanza perché dopo un'annata così ne abbiamo tutti bisogno", afferma Bonucci.