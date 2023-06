Spagna-Italia, Bastoni salta la semifinale di Nations: Mancini convoca Buongiorno

Il difensore dell'Inter non è partito per l'Olanda, dove domani andrà in scena la sfida tra Spagna e Italia.

Si è svolto questa mattina a Coverciano l'allenamento di rifinitura degli Azzurri, prima della partenza per Enschede, dove domani - giovedì 15 giugno - alle 20:45 andrà in scena la semifinale di Nations League contro la Spagna. Chi passerà il turno affronterà in finale la vincente di Olanda-Croazia, in programma alle ore 20:45 a Rotterdam.