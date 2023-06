Italia, Mancini: “Dobbiamo battere la Spagna. Immobile sta bene, Retegui…”

"Intanto dobbiamo battere la Spagna, questo è il primo obiettivo e poi vedremo. Se dovessimo vincere a quel punto ci penseremo...", risponde così Roberto Mancini dopo la domanda circa l'avversario che preferirebbe incontrare in finale di Nations League fra Olanda e Croazia. Determinazione, cattiveria agonistica e voglia di riprendersi quanto lasciato per strada negli ultimi mesi. La mancata partecipazione al Mondiale in Qatar è e resterà una ferita per gli Azzurri che hanno però voglia di ripartire già dalla gara in programma domani sera contro la Spagna di De la Fuente. Il match - valido per la seconda semifinale di Nations League - è in programma giovedì 15 giugno alle ore 20.45 al "De Grolsch Veste" di Enschede. Il commissario tecnico dell'Italia è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno contro gli spagnoli. Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Roberto Mancini.