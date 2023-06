Spagna-Italia, in palio la finale di Nations: la comparazione quote di Oddschecker

I GOL – Spagna e Italia sono, tra le squadre della Lega A di questa Nations League, quelle che hanno registrato più clean sheet: tre, come Portogallo e Ungheria. Per questo i bookies prediligono l’Under 2.5, fissato a 1.61 su bet365, 1.57 su Sisal e 1.55 su Snai. Quote alte, invece, per l’Over 2.5: si va dal 2.25 di Snai e Sisal al 2.45 di Betfair. Per quanto riguarda il mercato Goal-No Goal, coerentemente con quanto affermato poco sopra, è favorito il No Goal. Le quote sono comunque equilibrate: dall’1.73 di bet365 all’1.80 di Snai, mentre il Goal tocca l’apice a 2.05 su Betfair.