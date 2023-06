Italia, i convocati di Mancini per la Nations League: out Zaccagni, c’è Zaniolo

Il Ct degli azzurri ha diramato la lista dei giocatori per la sfida contro la Spagna del 15 giugno.

Dopo aver diramato la lista dei pre convocati per le final four di Nations League il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha ridotto a 23 il numero dei calciatori che potranno prenderanno parte al match contro la Spagna, che andrà in scena il 15 giugno. L'obiettivo è quello di raggiungere la finalissima di Rotterdam del 18 giugno dove potrebbe incontrare la vincenre di Croazia e Olanda.