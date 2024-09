Portogallo-Croazia, probabili formazioni: Martinez con Leao, Modric e Pasalic dal 1′

Archiviati gli Europei, è tempo di Nations League. Alle ore 20:45, al "da Luz" di Lisbona, il Portogallo ospiterà la Croazia nella prima giornata. I lusitani si presentano all'appuntamento dopo l'eliminazione ai quarti di finale a Euro 2024, battuti dalla Francia ai calci di rigore, mentre i "Vatreni" non sono nemmeno riusciti a superare la fase a gironi. L'obiettivo dei padroni di casa resta quello di bissare il successo, avendo già vinto la Nations League. Portogallo e Croazia sono inserite nel Gruppo 1 della Lega A con Polonia e Scozia, che si sfideranno questa sera.

Il Portogallo può contare su una difesa che ha subito soltanto tre gol nelle precedenti cinque partite ufficiali; sei, invece, le reti incassate dalla Croazia ad Euro 2024 in 270 minuti. L'ultimo precedente tra le due formazioni risale allo scorso giugno, con la vittoria per 2-1 della Croazia. Nella Nations del 2020 doppio successo del Portogallo per 4-1 e 2-3. S