di Dennis Rusignuolo L'incubo continua. I rigori danno ragione alla Bosnia, e l'Italia è fuori dal mondiale per la terza volta consecutiva. Parlare della partita sembra l'esercizio più inutile di…
Mondiali
Ultimi posti, destinazione: America. Questa sera il mondiale conoscerà le ultime sei squadre che faranno parte della kermesse in programma in estate. Dai due spareggi intercontinentali fino alle…
di Dennis Rusignuolo Ci siamo ancora, e adesso l'America è più vicina. Senza brillare particolarmente, senza esprimere il miglior calcio possibile, ma diciamocelo chiaramente: chissenefrega. Serviva…
di Dennis Rusignuolo Archiviato il turno di campionato, adesso si fa sul serio. Con molta probabilità è iniziata la settimana più pesante e decisiva della storia recente del calcio azzurro, quella che…
Il portiere del Palermo e della Nazionale U21 Sebastiano Desplanches ha parlato ai microfoni di Vivo Azzurro TV dove ha raccontato degli aneddoti sui suoi primi passi da calciatore. GLI INIZI Queste…
di Leandro Ficarra Intuizione brillante. Scommessa professionalmente vinta dal nuovo Palermo targato Hera Hora. Era l'estate del 2019, quando dalle ceneri del triste e tribolato fallimento della…
Palermo, Di Mariano: "Sogno di dedicare la promozione in Serie A a Totò Schillaci"
Francesco Di Mariano è intervenuto ai microfoni di gianlucadimarzio.com raccontando del legame con Totò Schillaci e non solo. ZIO TOTÒ L'attaccante rosanero ha parlato del suo rapporto con lo zio…
Questa sera, allo stadio Olimpico di Roma, verrà ricordato Totò Schillaci, leggenda del calcio italiano. A 3 settimane dalla sua morte, dopo che i vari club in Italia e non solo hanno dedicato degli…
Mito intramontabile, per la città di Palermo e non solo. Il mondo del calcio e l'Italia intera piangono la scomparsa di Totò Schillaci, attaccante palermitano che ha vestito le maglie di Messina,…
di Leandro Ficarra Stupore e ostinazione feroce. Magnetismo e gioia ebbra. Quanta dolcezza nell'incredulità di quegli occhi sgranati. Spalancati il giusto per farci entrare i sogni suoi e dell'intera…
Le condizioni di salute di Totò Schillaci, iconico bomber dell'Italia ai Mondiali del 1990, ex Messina, Juventus ed Inter, tra le altre, tengono in apprensione e col fiato sospeso tutto il mondo del…
Felicità per l'Italia dopo la qualificazione all'Europeo del 2024 in programma in Germania. Nel frattempo il presidente della Federazione italiana gioco calcio, Gabriele Gravina, a Tv2000 ospite del…
Ventidue punti e quarto posto in classifica in coabitazione con la Cremonese. Il Modena di Paolo Bianco è certamente ima delle realtà più interessanti di questa prima parte di stagione in Serie B.
La Nazionale spagnola ha vinto il recente Mondiale femminile di calcio in Australia e Nuova Zelanda ed il presidente della Federcalcio, Luis Rubiales, si è reso protagonista di un episodio che ha…
Dopo la rottura brusca e fragorosa con la Figc, culminata nelle dimissioni rassegnate dall'incarico di commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini pare ormai pronto ad una nuova e stimolante…
La Nazionale spagnola ha vinto il recente Mondiale femminile di calcio in Australia e Nuova Zelanda ed il presidente della Federcalcio, Luis Rubiales, si è reso protagonista di un episodio che ha…
Piccata e stizzita replica del presidente della Figc, Gabriele Gravina all'ex commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini. Il massimo dirigente federale, intervistato dal "Corriere della Sera" ha…
Braccio di ferro tra Aurelio De Laurentiis e la Figc. Il comunicato diramato dai canali ufficiali del Napoli è stato piuttosto eloquente sulla posizione del patron partenopeo in merito alla questione…
La Nazionale italiana nel caos dopo le dimissioni del ct Roberto Mancini, in vista degli imminenti impegni degli azzurri - il 9 e il 12 settembre - contro Macedonia del Nord e Ucraina per le…
La verità di Roberto Mancini. Dopo le inattese dimissioni rassegnate dal coach marchigiano dall'incarico di commissario tecnico dell'Italia, l'ex tecnico di Inter, Lazio e Manchester City illustra la…
VIDEO Italia, Luciano Spalletti nuovo CT? Le immagini della sua carriera Sono state un fulmine a ciel sereno le dimissioni rassegnate da Roberto Mancini il 13 agosto scorso da Commissario Tecnico…
L'Italia è stata eliminata questo mercoledì dal Mondiale di calcio femminile. In una partita avvincente ma ricca di errori da ambo le parti, il Sudafrica è riuscito a trionfare in extremis per 3-2…
Dopo l'esordio vincente contro l'Argentina grazie al gol vittoria in extremis di Girelli, ad affrontare l'Italia in questa seconda gara del campionato Mondiale di calcio femminile 2023 c'è la Svezia.
Il Brasile dopo l'addio di Tite e l'eliminazione ai quarti di finale dall'ultimo Mondiale in Qatar, cerca un nuovo CT da cui far ripartire la Seleção. Nel nel mirino è finito l'attuale allenatore del…
Prodotto delle giovanili dell'U.S. Città di Palermo, Daniele Montevago si è trasferito alla Sampdoria nell'estate del 2019. Dopo la gavetta nella formazione Primavera, l'attaccante classe 2003 ha…