Italia, Tonali e Kean scacciano gli incubi. Adesso prendiamoci il mondiale! 26 marzo - 23:07 26 marzo

di Dennis Rusignuolo Ci siamo ancora, e adesso l'America è più vicina. Senza brillare particolarmente, senza esprimere il miglior calcio possibile, ma diciamocelo chiaramente: chissenefrega. Serviva…