Terminata la prima tranche di gare di questo Mondiale - con la gara tra Corea del Sud e Repubblica Ceca iniziata alle 4:00 - si possono tirare le prime somme sul Girone A della competizione più importante del mondo.

MESSICO-SUDAFRICA 2-0

Inizia con una vittoria il Mondiale dei padroni di casa, uno dei tre padroni di casa, del Messico. All’Azteca non c’è partita, anche se il risultato finale recita soltanto un 2-0. Messicani fin da subito padroni del gioco, del pallone, della situazione. Stappa il tappo un gol di Quinones - migliore in campo. Raddoppia nel secondo tempo il gol di Raul Jimenez, uno che nel 2020 si è fratturato il cranio in campo. Una storia troppo intensa per non culminare con il primo gol in un mondiale sotto gli occhi della sua gente. A casa sua. Tra le fila sudafricane, da segnalare l’esordio horror del numero 13 Sithole: errore sul gol dell’1-0 + cartellino rosso. I Bafana Bafana rimangono addirittura in nove, per una manata - giudicata violenta dal VAR - di Zwane. Nei minuti di recupero l’espulsione del messicano Montes permette alla partita di entrare nella storia: non era mai successo che una gara inaugurale dei Mondiali terminasse con tre espulsioni. Messico che mette già una serie ipoteca sul passaggio del turno. Grande difficoltà per il Sudafrica, apparso molto indietro dal punto di vista tecnico-tattico.

COREA DEL SUD-REPUBBLICA CECA

Poche ore dopo la gara di Azteca, a Guadalajara va in scena la seconda gara del girone A. Dopo un inizio molto equilibrato, la Corea del Sud inizia a prendere campo, portando dalla sua possesso palla e occasioni da gol. Particolarmente ispirato Lee-Kang-In, con le sue solite sventagliate di altissimo livello. Continua il pressing degli asiatici, che impegnano più volte Kovar. La Repubblica Ceca, però, prova a sfondare grazie alla linea alta degli avversari e, parzialmente, funziona, portando a un paio di situazioni ghiotte. Il primo tempo si chiude con un pari a reti bianche che, dopo un paio di occasioni enormi per Son, porta tanto rammarico alla Corea. A inizio secondo tempo il copione è molto simile: doppio miracolo di Kovar nei primissimi minuti della seconda frazione. Ma ecco che nel momento meno esaltante della partita arriva la sorpresa: rimessa laterale dalla destra, palla in area e rete di Krejci, capitano e numero 7 della Repubblica Ceca - nonostante di professione faccia il difensore. Dopo pochi minuti non si fa attendere la risposta della Corea: possesso palla paziente, ingresso in area di Hwang In-Beom che, con una traiettoria morbidissima, riesce a infilare il pallone in rete. Una decina di minuti dopo, al 77', viene annullato il 2-1 - nuovamente di testa - alla Repubblica Ceca. Solo un paio di minuti separano il gol annullato al 2-1 al soprasso della Corea: solita ottima circolazione palla a terra, Oh Hyeon-Gyu non sbaglia davanti al portiere, 2-1 per gli asiatici. Gli ultimi minuti saranno un assalto Ceco, che sfiorerà la rete del pari all'81esimo. La gara infine scivola lentamente verso la fine, con il definitivo successo della Corea.

LA CLASSIFICA

Il Girone A adesso vede in prima posizione il Messico, con 3 punti e +2 di differenza reti; segue la Corea, seconda con tre punti e +1 di differenza reti; terza in classifica la Repubblica Ceca, 0 punti e -1 di differenza reti; chiude il girone il Sudafrica con 0 punti e una -2 di differenza reti.