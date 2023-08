Caso Rubiales e il bacio ad Hermoso: “Credete che sia così grave da farmi dimettere?”

La Nazionale spagnola ha vinto il recente Mondiale femminile di calcio in Australia e Nuova Zelanda ed il presidente della Federcalcio, Luis Rubiales, si è reso protagonista di un episodio che ha lasciato molto discutere. Al momento della premiazione e dei saluti, l'attaccante delle "Furie Rosse", Jenni Hermoso ha ricevuto l'eccessivo affetto da parte di Rubiales, arrivando anche a baciare sulla bocca la calciatrice. Un gesto non esattamente gradito dalla Hermoso che ha scelto di tutelarsi tramite FutPro, il sindacato femminile di dirigenti e calciatrici.

A tal proposito il presidente della RFEF Rubiales ha comunicato la volontà di non dimettersi: "È arrivato il momento di dire qualcosa. Credete che quel bacio consensuale sia un motivo valido per la caccia che mi stanno dando? È così grave da farmene andare? Io non mi dimetto!".