"A seguito di quanto accaduto durante la finale di Coppa del Mondo Femminile, riguardante il Presidente della Federazione Spagnola Luis Manuel Rubiales Bejar, la nostra associata Jenni Hermoso ha voluto dichiarare quanto segue: "Io e il sindacato delle giocatrici stiamo lavorando affinché atti come quelli a cui abbiamo assistito non restino impuniti, siano sanzionati e vengano adottate le misure necessarie per tutelare i calciatori da azioni che riteniamo inaccettabili".