Italia, “La Verità”: “De Laurentis rinuncia ai 3 milioni per Spalletti se il Bari…”

Ergo, per potersi insediare come nuovo commissario tecnico della nazionale azzurra, il coach originario di Certaldo dovrebbe pagare una penale di circa tre milioni di euro. Onere ovviamente a carico della Figc, qualora si volesse fare dell'allenatore Campione d'Italia con il Napoli nella stagione scorsa il nuovo condottiero degli azzurri in vista dei prossimi Europei di Germania e dei successivi Mondiali. Qualificazioni ad entrambe le competizioni ancora da conquistare ed impellenza di nominare un nuovo selezionatore che possa quanto prima avviare il suo progetto tecnico. Secondo il quotidiano "La Verità", come riportato da TuttoBari.com, De Laurentiis sarebbe disposto a rinunciare all'importo dovuto per liberare Spalletti, come da contratto, nell'eventualità in cui la federazione contemplasse l'ipotesi di rivedere la norma sulle multiproprietà nel calcio professionistico italiano. Con i regolamenti attualmente in vifgore, De Laurentiis non potrebbe mantenere la proprietà di Bari e Napoli in Serie A, comunque non oltre la proroga già concessa, nel caso in cui la compagine di Mignani centrasse il salto di categoria già sfiorato nella scorsa stagione. L'ipotesi sostenuta dal quotidiano sottolinea come De Laurentiis potrebbe derogare dalla sua posizione intransigente su Spalletti, qualora la federazione avallasse una riforma normativa che gli consentisse di mantenere la proprietà di entrambi i club anche in caso di contemporanea partecipazione al campionato di Serie A.