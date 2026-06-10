Guarda lo spettacolare allenamento della Francia
VIDEO Thuram, Rabiot e Mbappé si allenano così: il riscaldamento della Francia è uno spettacolo
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