Mancano 11 giorni al calcio d'inizio di Messico-Sudafrica, gara inaugurale dei prossimi Mondiali. Mentre tutte le selezioni stanno preparando la partenza per Stati Uniti, Messico e Canada, nelle amichevoli è emersa una prima rivoluzione dal punto di vista arbitrale. È successo durante l'amichevole tra Giappone e Islanda.

Le nuove regola FIFA

Il nuovo regolamento è stato comunicato dal massimo organo mondiale lo scorso marzo. La parola d'ordine è "fluidità". L'obiettivo delle nuove norme mira a garantire la fluidità del gioco, riducendo in ogni modo possibile tutte le perdite di tempo e le interruzioni inutili. Le innovazioni entreranno in vigore nel prossimo mondiale. Ma quali sono questi cambiamenti?

Un minuto fuori per le cure mediche. Se un calciatore necessita di assistenza medica per più di otto secondi, sarà obbligato a lasciare il terreno di gioco. Il rientro non potrà avvenire immediatamente, ma solo dopo un minuto di attesa a bordo campo. Tuttavia, esiste un'eccezione: Se l’infortunio è causato da un intervento sanzionato con cartellino, il giocatore potrà rientrare subito; Sostituzioni rapide. Il calciatore che viene sostituito dovrà abbandonare il terreno di gioco entro un massimo di 10 secondi. Se il limite dovesse essere superato, il sostituto dovrà aspettare prima di poter entrare, lasciando temporaneamente i compagni in inferiorità numerica; Revisione del VAR su doppie ammonizioni e calci d'angolo; Limite di tempo per rimesse rinvii. Questa regola è già in vigore da tempo, ma il cambiamento riguarda le rimesse laterali: i giocatori avranno 8 secondi per battere una rimessa laterale. Una violazione porta al cambio rimessa. Discorso diverso per i portieri, dove il conteggio sarà suddiviso in due fasi: recupero del pallone (3 secondi) e countdown finale (5 secondi). Se il tempo verrà superato, sarà assegnato un calcio d’angolo agli avversari;

L'episodio di Giappone-Islanda

A Tokyo, il Giappone sfida l'Islanda per prepararsi al mondiale. I nipponici, inseriti nel gruppo F (con Svezia, Olanda e Tunisia), partiranno nei prossimi giorni verso l'America. Al minuto 85, sul risultato di 0-0, l'Islanda effettua due sostituzioni: fuori Gretarsson e Hlynsson, dentro Hermansson e Thorvaldsson. Il primo esce subito dal campo, mentre il secondo perde qualche secondo in più. Una volta giunto a bordocampo, l'arbitro Kos - assistito dal quarto uomo - fanno uscire Hlynsson dal campo, impedendo a Thorsvaldsson l'ingresso immediato.

Gli islandesi, quindi, si ritrovano in dieci contro undici fino all'uscita del pallone. Il Giappone gira palla in attacco, isola il terzino Sugawara sulla destra che riesce a crossare senza pressing. La palla giunge in area, Ogawa colpisce di testa e porta in vantaggio il Giappone. Prima della ripresa del gioco, Thorsvaldsson fa il suo ingresso in campo.

Per la prima volta, la nuova regola FIFA è stata applicata, e ha subito fatto rumore. Sarà una delle novità del prossimo Mondiale, e visto il preludio, sarà una norma che farà discutere parecchio.