Mancano pochi giorni all'inizio del più importante torneo del Calcio, il Mondiale. Una competizione che non vedrà tanti campioni per non aver raggiunto il mondiale con la propria nazionale - Donnarumma e Lewa i più prestigiosi. Ma tra chi non potrà partecipare al mondiale - o chi lo potrà fare solo in parte - c'è anche chi ha subito un infortunio a ridosso del torneo. Tra questi, Lamine Yamal, che salterà le prime gare del Mondiale con la sua spagna per un problema al tendine del ginocchio. Un altro nome che potrebbe non essere presente agli esordi, per colpa di un problema fisico, è Neymar.

IL PROBLEMA DI NEYMAR

Secondo quanto riportato da Marca, il brasiliano si è fermato per un problema muscolare nell'ultimo allenamento, alimentando le ansie della Seleçao. Il fenomeno ex Barcellona dovrebbe saltare dalle due alle tre settimane per una lesione di secondo grado, saltando così di fatto la preparazione al Mondiale, tra cui le amichevoli in vista del torneo. Il problema, accusato il 17 maggio nell'ultima gara giocato contro il Santos, sembrava all'inizio un semplice affaticamento. Visione ottimistica poi smentita dagli esami più approfonditi - come rivelato da Rodrigo Lasmar, medico della federcalcio brasiliana. I verdeoro dovranno quindi aspettare per rivedere il numero 10 con la maglia della nazionale, a quasi tre anni dall'ultima volta.

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