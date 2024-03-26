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Palermo, due rosanero convocati in Nazionale

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Pausa Nazionali, le partite degli azzurri: due big match

Altra pausa nazionali, altra settimana di riposo per i club italiani e non solo, ma il calcio non si ferma mai. Due big match dell’Italia che saranno utili per il passaggio del girone 2 della Nations…