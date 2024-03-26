Dopo l'esonero di Luciano Spalletti dalla panchina della nazionale, ecco l'ufficialità del suo successore: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore dell'Italia. Una scelta che spera di riportare…
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Il difensore del Palermo, Kristoffer Lund, ha raccontato in una recente intervista a Destination Calcio il suo percorso personale e professionale che lo ha portato a scegliere di rappresentare la…
Il portiere del Palermo e della Nazionale U21 Sebastiano Desplanches ha parlato ai microfoni di Vivo Azzurro TV dove ha raccontato degli aneddoti sui suoi primi passi da calciatore. GLI INIZI Queste…
Come appreso sul sito ufficiale del Palermo FC, due giocatori rosanero sono stati convocati dalle rispettive Nazionali per le partite internazionali in programma nelle prossime due settimane:…
Altra pausa nazionali, altra settimana di riposo per i club italiani e non solo, ma il calcio non si ferma mai. Due big match dell’Italia che saranno utili per il passaggio del girone 2 della Nations…
La comunità di Palermo si riunisce per rendere omaggio a Totò Schillaci, leggenda del calcio italiano, con una serie di eventi commemorativi che si terranno tra il 18 e il 19 ottobre. L’iniziativa…
LE PAGELLE DI ITALIA-ISRAELE 4-1. Di Lorenzo MVP, Super Retegui, male Fagioli.
Partita eccellente degli azzurri allo stadio Friuli di Udine, demolito Israele per il risultato di 4-1 nella gara valevole per il quarto turno di Nations League. L'Italia si avvicina alla…
La recente scomparsa di Totò Schillaci, icona del calcio italiano e protagonista del Mondiale del 1990, ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nel mondo sportivo, ma soprattutto nel cuore dei suoi…
"Soprattutto in questo momento, senza far troppi giri di parole, credo che la Spagna sia più avanti rispetto a noi. Noi dobbiamo saper soffrire, saper lottare, questo è fondamentale". Così Davide…
"Questa è una Nazionale che probabilmente è sottostimata ma molto competitiva". Così Gianluigi Buffon nella prima conferenza stampa da "Casa Azzurri" in Germania. Diversi i temi trattati dal capo…
Nella giornata di ieri, Luciano Spalletti ha ufficializzato la lista dei ventisei convocati per UEFA EURO 2024. Dei calciatori che hanno preso parte alla prima settimana di raduno, il CT azzurro ha…
Luciano Spalletti ha ufficializzato la lista dei ventisei convocati per UEFA EURO 2024. Dei calciatori che hanno preso parte alla prima settimana di raduno a Coverciano, restano esclusi dalla lista…
L'Italia U17 è Campione d'Europa per la prima volta nella sua storia. All'Alphamega Stadium di Kolossi, gli azzurrini si sono imposti con un secco 3-0 contro il Portogallo, dominando di fatto la…
E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Dall'Ara". Alle ore 21:00, in quel di Bologna, l'Italia ospiterà la Turchia nella prima delle due amichevoli in programma prima del…
"Mi sono sempre allenato per tornare in campo per le ultime due gare della Juventus e poi per essere a disposizione della Nazionale di Spalletti. Questi sette mesi sono stati molto lunghi, per fortuna…
"Le sensazioni sono buonissime, ho visto lavorare la squadra in maniera molto seria ed attenta. Non si può dire di poter inserire il pilota automatico, ma siamo sulla buona strada". Lo ha detto…
Quarto giorno di raduno a Coverciano per la Nazionale italiana, che prosegue la preparazione in vista di UEFA EURO 2024. Oggi avrebbero dovuto aggregarsi al gruppo Gianluca Scamacca e Giorgio…
A causa dei postumi di una pubalgia, Francesco Acerbi non farà parte della Nazionale che oggi, venerdì 31 maggio, si radunerà al Centro Tecnico Federale in vista di UEFA EURO 2024. Il commissario…
Inizia una nuova avventura europea per la Nazionale italiana, che venerdì 31 maggio si radunerà al Centro Tecnico Federale di Coverciano per cominciare la preparazione ad UEFA EURO 2024. Il…
Qualificazioni Euro 2024, formazioni ufficiali: da Galles-Polonia a Ucraina-Islanda L'Italia Under21 sfida i pari età della Turchia per il settimo turno della qualificazione agli Europei di categoria.
Spareggi per la qualificazione agli Europei 2024. Due i match in programma alle ore 20:45, ovvero Galles-Polonia e Ucraina-Islanda. Ecco le formazioni ufficiali delle sfide: VIDEO Serie A, quante…