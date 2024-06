L’Italia U17 dell’ex rosa Favo è campione d’Europa: il Palermo si congratula

L'Italia U17 è Campione d'Europa per la prima volta nella sua storia. All'Alphamega Stadium di Kolossi, gli azzurrini si sono imposti con un secco 3-0 contro il Portogallo, dominando di fatto la partita. Una gara senza storia, con i baby azzurri avanti per 2-0 già nel primo quarto d'ora grazie alle reti siglate da Coletta e Camarda. Nel secondo tempo, la doppietta del giovane talento classe 2008 del Milan, che quest'anno ha esordito in Serie A con i rossoneri di Stefano Pioli.

Alla guida dell'Italia U17 una vecchia conoscenza rosanero: Massimiliano Favo, ex centrocampista e capitano, tra i calciatori più amati degli anni '90: con il Palermo ha vinto il campionato di Serie C del 1993 e la Coppa Italia Serie C. "Congratulazioni al c.t. della Nazionale U17 Massimiliano Favo, storico capitano rosanero, per la vittoria del campionato europeo", ha scritto il club di viale del Fante su X. Tra i protagonisti anche un palermitano doc. Si tratta di Giovanni Lauricella, esterno offensivo in forza all'Empoli, nato nel quartiere di Brancaccio nel 2007.