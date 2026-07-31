Dagli spalti alle aree esterne, le immagini mostrano la visione del nuovo stadio di Palermo, pensato per Euro 2032 e per vivere tutto l’anno.
Nuovo Barbera, il futuro prende forma: la gallery con tutti i rendering del progetto[gallery ids="1337380,1337381,1337382,1337383,1337384,1337385,1337386,1337387,1337388,1337389,1337390,1337391,1337392,1337393,1337394,1337395,1337396,1337397"]
Il futuro dello stadio Renzo Barbera prende forma attraverso i rendering del progetto di riqualificazione sviluppato dal Palermo FC insieme allo studio internazionale Populous, con la collaborazione di Turner & Townsend.
Le immagini raccontano la visione di un impianto profondamente rinnovato, moderno e sostenibile, pensato non soltanto per ospitare le partite della squadra rosanero, ma anche per diventare uno spazio aperto alla città durante tutto l’anno.
IL NUOVO VOLTOIl progetto punta a migliorare l’esperienza dei tifosi, adeguare il Barbera agli standard richiesti dalle grandi competizioni internazionali e riqualificare le aree circostanti. Lo stadio dovrà così trasformarsi in una nuova infrastruttura urbana, capace di coniugare calcio, servizi, intrattenimento e socialità.
I rendering permettono di osservare da vicino il possibile nuovo volto della casa del Palermo FC, dagli spazi interni all’immagine esterna dell’impianto, fino all’inserimento dello stadio nel contesto cittadino.
OBIETTIVO EURO 2032La riqualificazione rappresenta il cuore della candidatura di Palermo a ospitare UEFA EURO 2032, formalmente trasmessa alla FIGC.
La gallery offre quindi un primo viaggio visivo dentro il progetto che potrebbe cambiare il futuro del Barbera e lasciare alla città un’infrastruttura moderna e destinata a durare nel tempo.
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