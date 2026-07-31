Il Consiglio comunale di Palermo ha approvato la delibera relativa alla nuova convenzione per la riqualificazione e la gestione dello stadio Renzo Barbera. Un passaggio decisivo, arrivato dopo oltre ventiquattro ore di lavori, che consente alla città di rispettare la scadenza legata alla presentazione alla FIGC della documentazione per la candidatura a Euro 2032.

Il voto dell’Aula chiude la fase più delicata del confronto politico e amministrativo, ma non coincide ancora con la sottoscrizione della convenzione. Il Palermo FC dovrà presentare un nuovo Piano Economico-Finanziario asseverato, coerente con la delibera approvata, che sarà sottoposto al successivo esame del Comune.

Dopo le tensioni dei giorni precedenti e il rischio concreto di uno stop al progetto, la politica palermitana ha accolto il risultato con una lunga serie di dichiarazioni. Dal sindaco alle forze di opposizione, il filo comune è quello di una giornata considerata storica, accompagnata però dalla consapevolezza che il percorso verso il nuovo Barbera non sia ancora concluso.

IL SINDACO

Il primo messaggio è arrivato dal sindacoe dalla vicesindaca con delega al Bilancio e al Patrimonio, che hanno ringraziato il Consiglio, gli uffici, il Segretario generalee il Ragioniere generale

“Il voto espresso oggi rappresenta un passaggio di grande rilievo per il futuro dello stadio Renzo Barbera e, più in generale, per lo sviluppo della nostra città” - hanno dichiarato congiuntamente Lagalla e Alaimo.

L’amministrazione ha sottolineato che il testo votato recepisce gli approfondimenti condivisi durante l’incontro del 29 luglio con gli uffici e il Palermo FC. Il punto centrale resta adesso il nuovo PEF, necessario per arrivare alla firma e permettere alla società rosanero di procedere con gli investimenti programmati.

IL MOVIMENTO 5 STELLE

Subito dopo l’amministrazione, il gruppo consiliare delha rivendicato il proprio voto favorevole.hanno presentato il nuovo stadio come un’opportunità capace di superare le divisioni politiche.

“Quella di oggi è una giornata storica per Palermo. La città compie un passo decisivo verso un futuro di crescita, sviluppo e rilancio” - hanno dichiarato i consiglieri del M5S.

Per i tre esponenti pentastellati, il progetto non riguarda soltanto il calcio, ma anche riqualificazione urbana, occupazione, turismo e nuove prospettive economiche. Il gruppo ha chiesto di proseguire rapidamente, mantenendo legalità e trasparenza al centro delle prossime fasi.

FRATELLI D’ITALIA

Tra le forze della maggioranza nazionale,ha posto l’accento sul lungo lavoro svolto dal Consiglio comunale. La consiglieraha ricordato la permanenza in Aula per oltre ventiquattro ore e il carattere particolarmente complesso del confronto.

“Da tifosa del Palermo e da consigliere comunale, sono orgogliosa di aver preso parte a una giornata che resterà nella storia della nostra città” - ha affermato Canzoneri.

La consigliera ha indicato come prossimo obiettivo la trasformazione del voto in un impianto moderno, sicuro e funzionale, capace di sostenere concretamente la candidatura di Palermo a Euro 2032.

IL PARTITO DEMOCRATICO

Il gruppo consiliare del Partito Democratico, composto da Rosario Arcoleo, Mariangela Di Gangi, Teresa Piccione e Fabio Teresi, ha rivendicato il voto favorevole e gli approfondimenti richiesti su una concessione destinata a durare novant’anni. I consiglieri hanno però attaccato duramente la gestione dell’amministrazione.

“Il Consiglio comunale si è assunto la responsabilità di raggiungere il risultato; il sindaco Lagalla dovrebbe assumersi quella di chiedere scusa alla città per l’approssimazione con cui ha condotto anche questa vicenda” - hanno dichiarato Rosario Arcoleo, Mariangela Di Gangi, Teresa Piccione e Fabio Teresi.

FORZA ITALIA

Soddisfazione anche da parte dei consiglieri di, che hanno individuato nell’equilibrio raggiunto uno degli elementi principali del testo approvato.

“Il confronto ha consentito di raggiungere un equilibrio tra la tutela dell’interesse pubblico e la necessità di avviare un progetto strategico per il futuro della città” - hanno dichiarato i quattro consiglieri.

Secondo gli esponenti azzurri, il nuovo Barbera potrà attrarre investimenti, produrre sviluppo economico e occupazionale e proiettare Palermo nel circuito delle grandi città europee.

Con una dichiarazione individuale, Caterina Meli ha utilizzato invece una metafora calcistica per descrivere quanto accaduto in Aula.

“È stata una vera partita, combattuta fino all’ultimo, ma alla fine l’abbiamo vinta. E a vincere, più di tutti, sono stati i cittadini di Palermo” - ha sottolineato la consigliera.

Meli ha però spostato subito l’attenzione sul futuro: adesso sarà necessario vigilare perché gli impegni assunti vengano rispettati e il progetto si traduca realmente in uno stadio all’altezza delle aspettative.

LA LEGA

La capogruppo della, ha definito l’approvazione il momento in cui un sogno atteso da generazioni comincia a trasformarsi in una prospettiva concreta.

“È un atto che trasforma finalmente un sogno in realtà e restituisce ai palermitani la prospettiva concreta di un impianto moderno” - ha dichiarato Figuccia.

La consigliera ha descritto l’iter come un vero cammino a ostacoli, nel quale alla fine avrebbe prevalso la volontà di raggiungere un risultato atteso da migliaia di tifosi.

DEMOCRAZIA CRISTIANA

Il gruppo consiliare dellaha sostenuto il progetto evidenziandone soprattutto le possibili ricadute economiche e occupazionali.

“È un investimento capace di generare sviluppo, riqualificazione urbana e nuove opportunità economiche e occupazionali” - hanno dichiarato Salvatore Imperiale e Giovanna Rappa.

I due consiglieri hanno annunciato che continueranno a seguire attentamente tutte le fasi dell’iter, verificando il rispetto delle tempistiche e degli impegni assunti.

LAVORIAMO PER PALERMO

I consiglieri dihanno sottolineato la capacità dell’Aula di costruire una mediazione tra le esigenze della città e quelle della società rosanero.

“È una convenzione che coniuga l’interesse pubblico a quello legittimo del club” - hanno affermato i cinque consiglieri.

Il gruppo ha inoltre ricordato che il nuovo stadio resterà di proprietà pubblica e sarà più moderno e capiente, accompagnando le ambizioni sportive del Palermo e la candidatura europea.

GENERAZIONE AZZURRA

Per, consiglieri di, il voto rappresenta un risultato che supera le singole appartenenze politiche e appartiene all’intera comunità.

“Adesso auspichiamo che il Palermo FC condivida gli sforzi fatti da questo Consiglio e sottoscriva la convenzione” - hanno dichiarato Bonanno e Raja.

Il loro messaggio guarda direttamente alla società: dopo il lavoro svolto dalle istituzioni, il passaggio successivo dovrà essere il completamento degli atti necessari per avviare il cambiamento atteso dalla città.

IL GRUPPO MISTO

Il consigliere delha spiegato di avere votato favorevolmente nonostante la propria collocazione all’opposizione.

“La candidatura a Euro 2032 non ha colore politico ed è un’opportunità che va ben oltre lo sport” - ha dichiarato Giaconia.

Il consigliere ha poi rivolto un auspicio al club e alla squadra: dopo lo sforzo compiuto dalle istituzioni, Palermo e i suoi tifosi meritano di ritrovare al più presto la Serie A.

L’AULA

Il presidente del Consiglio comunaleha rivendicato il ruolo centrale svolto dall’Aula e ha ringraziato gli uffici, Liotta e Basile per il supporto garantito durante il procedimento.

“Siamo arrivati a un testo equilibrato, capace di rispondere alle aspettative dei tifosi, del Palermo FC e dell’intera comunità palermitana” - ha dichiarato Tantillo.

Il presidente ha sottolineato il contributo trasversale di tutti i gruppi, ciascuno intervenuto attraverso proposte e soluzioni durante la lunga discussione.

Sulla stessa linea il vicepresidente vicario Giuseppe Mancuso, che ha sintetizzato il significato politico del voto in poche parole.

“Oggi vince Palermo. Adesso è il momento di trasformare questo importante traguardo in un’opera concreta” - ha affermato Mancuso.

Per il vicepresidente, il progetto dovrà coniugare sviluppo, investimenti e valorizzazione del patrimonio pubblico, nel rispetto della legalità e dell’interesse collettivo.

ANELLO E PUMA

L’assessore comunale allo Sportha rivendicato la velocità con la quale l’amministrazione è riuscita a completare la propria parte dell’iter.

“È un risultato storico, frutto di un lavoro di squadra che in soli dieci mesi ha prodotto praticamente un miracolo” - ha dichiarato Anello.

L’assessore ha parlato di un progetto da 380 milioni di euro capace di trasformare lo stadio e le aree circostanti, producendo sviluppo economico e occupazione.

Il consigliere Natale Puma ha invece invitato a non considerare il voto come il punto conclusivo della vicenda.

“Adesso sarà fondamentale proseguire con rapidità, trasparenza e nel pieno rispetto degli impegni assunti, affinché agli atti amministrativi seguano i fatti” - ha affermato Puma.

LA NUOVA PARTITA

La lunga serie di reazioni restituisce l’immagine di un’approvazione sostenuta da un consenso politico molto ampio. La maggioranza, il Movimento 5 Stelle, gli altri gruppi di opposizione e le cariche istituzionali dell’Aula hanno utilizzato parole simili: giornata storica, responsabilità, sviluppo, Euro 2032 e interesse della città.

Ma accanto all’entusiasmo resta un punto sostanziale. Il Consiglio comunale ha approvato la delibera, mentre la firma della nuova convenzione dipenderà dalla presentazione del PEF asseverato e coerente con il testo votato.

La crisi che aveva portato il Palermo FC a prospettare lo stop al progetto è stata superata attraverso il confronto e gli emendamenti approvati in Aula. Ora comincia però la fase decisiva: trasformare l’intesa politica in documenti validi, sottoscrivere la convenzione e permettere al club di avviare il percorso verso la concreta riqualificazione del Renzo Barbera.