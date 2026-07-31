Un confronto lungo e complesso, concluso con l’approvazione della delibera per la riqualificazione dello stadio Renzo Barbera. Germana Canzoneri, consigliera comunale di Fratelli d’Italia, rivendica il lavoro svolto dall’Aula e sottolinea il valore di una decisione destinata a incidere sul futuro sportivo e infrastrutturale di Palermo.

La consigliera ha evidenziato il senso di responsabilità dimostrato durante una seduta protrattasi per oltre 24 ore, nella quale il Consiglio comunale ha esaminato il provvedimento legato al nuovo rapporto convenzionale tra il Comune di Palermo e il Palermo FC.

CONFRONTO COMPLESSO

Canzoneri non nasconde le difficoltà che hanno accompagnato il percorso verso l’approvazione. La discussione è arrivata dopo giorni segnati da tensioni, modifiche al testo e interlocuzioni tra amministrazione, uffici comunali e società rosanero.

“È stato un confronto lungo, complesso e a tratti difficile, ma quando si tratta del futuro di Palermo il senso di responsabilità deve prevalere su tutto” - ha dichiarato Germana Canzoneri, consigliera comunale di Fratelli d’Italia.

Il riferimento è al lavoro svolto per trovare un equilibrio tra le esigenze del progetto di riqualificazione, la tutela dell’interesse pubblico e la necessità di rispettare le scadenze collegate alla candidatura di Palermo a Euro 2032.

SPIRITO COSTRUTTIVO

Nel suo intervento, la consigliera ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato alla definizione e all’approvazione del provvedimento.

“Ringrazio tutti coloro che, con spirito costruttivo, hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato” - ha aggiunto.

Il voto dell’Aula rappresenta uno dei passaggi più rilevanti dell’intero iter amministrativo. La delibera consente infatti di proseguire il percorso verso la nuova convenzione per la riqualificazione e la gestione dell’impianto, pur lasciando ancora aperti gli adempimenti necessari prima della sottoscrizione definitiva.

TIFOSA E CONSIGLIERA

Canzoneri ha sottolineato anche il valore personale della giornata, vissuta nella doppia veste di rappresentante istituzionale e sostenitrice del

“Da tifosa del Palermo e da consigliere comunale, sono orgogliosa di aver preso parte a una giornata che resterà nella storia della nostra città” - ha affermato.

La consigliera ha quindi richiamato la durata della seduta e la permanenza in Aula dei rappresentanti del Consiglio comunale.

“Per oltre 24 ore siamo rimasti in Aula, senza fermarci, perché quando Palermo chiama è nostro dovere esserci. E noi c’eravamo”.

Una frase che sintetizza la volontà di rivendicare il ruolo svolto dal Consiglio in un passaggio particolarmente delicato, nel quale la città rischiava di compromettere sia il progetto di riqualificazione sia le prospettive legate alla competizione europea.

ORA I FATTI

Per Canzoneri, il voto non rappresenta però il punto di arrivo. L’approvazione della delibera apre una fase nuova, nella quale sarà necessario completare gli atti e trasformare il progetto in interventi concreti.

“Adesso inizia la fase più importante: trasformare questa straordinaria opportunità in realtà” - ha spiegato la consigliera di Fratelli d’Italia.

L’obiettivo è dotare Palermo di uno stadio capace di rispondere alle esigenze moderne in termini di sicurezza, funzionalità e servizi.

“Palermo possa finalmente avere uno stadio moderno, sicuro e funzionale, all’altezza delle ambizioni della città” - ha aggiunto Canzoneri.

OBIETTIVO EURO 2032

La riqualificazione del Barbera viene considerata anche il presupposto indispensabile per sostenere concretamente la candidatura di Palermo agli

“Palermo possa candidarsi concretamente a ospitare gli Europei di calcio UEFA EURO 2032, con tutte le opportunità di crescita, sviluppo e prestigio internazionale che questo importante traguardo comporta” - ha concluso Germana Canzoneri.

La delibera approvata dal Consiglio comunale compie quindi un importante passo avanti, ma il percorso resta ancora da completare. La sfida sarà trasformare il voto dell’Aula in una convenzione sottoscritta, in investimenti effettivi e nei lavori necessari per consegnare alla città un nuovo Renzo Barbera.