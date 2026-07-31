L’approvazione della delibera sul nuovo Renzo Barbera completa il passaggio necessario per consentire a Palermo di presentare alla FIGC la documentazione legata alla candidatura agli Europei di calcio del 2032. A sottolinearlo è Alessandro Anello, assessore comunale allo Sport, che definisce il risultato raggiunto dall’amministrazione e dal Consiglio comunale un traguardo storico.

Secondo l’assessore, il percorso amministrativo è stato completato in appena dieci mesi grazie al lavoro congiunto del Comune di Palermo, del Palermo FC, della Regione Siciliana e degli enti coinvolti nell’esame del progetto.

ULTIMO TASSELLO

Il voto dell’Aula rappresenta, nelle parole di Anello, il punto di arrivo di un procedimento particolarmente articolato, attraversato nelle ultime settimane da verifiche tecniche, pareri, modifiche alla convenzione e confronti tra amministrazione e società rosanero.

“L’approvazione della delibera sullo stadio Renzo Barbera è l’ultimo tassello di un iter amministrativo lungo e complesso che dà oggi la possibilità alla città di presentare alla Federazione italiana giuoco calcio e poi, di conseguenza, alla UEFA la documentazione necessaria per candidare Palermo a Euro 2032” - ha dichiarato Alessandro Anello, assessore allo Sport del Comune di Palermo.

La delibera consente quindi alla città di rispettare la scadenza collegata alla candidatura europea. Il completamento del percorso verso la riqualificazione dello stadio richiederà però anche i successivi adempimenti previsti per arrivare alla sottoscrizione definitiva della convenzione tra Comune e Palermo FC.

MIRACOLO IN DIECI MESI

Anello ha rivendicato soprattutto la rapidità con la quale il progetto è stato portato dall’avvio dell’iter fino al voto del Consiglio comunale.

“È un risultato storico, frutto di un lavoro di squadra che in soli dieci mesi ha prodotto praticamente un miracolo” - ha sottolineato l’assessore.

Il percorso ha compreso la Conferenza di Servizi, l’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, l’esame del Piano Economico-Finanziario e la definizione dello schema di convenzione-concessione. Un iter seguito da Mediagol.it attraverso tutti i passaggi decisivi del progetto per il nuovo Renzo Barbera.

PROGETTO DA 380 MILIONI

Nella dichiarazione, Anello indica inil valore complessivo dell’intervento destinato a trasformare l’impianto di viale del Fante e le aree circostanti.

“La riqualificazione dello stadio, progetto da 380 milioni di euro, darà un volto nuovo sia all’impianto di viale del Fante che alle aree circostanti, garantendo sviluppo economico e lavoro per i prossimi anni” - ha spiegato.

Il nuovo Barbera viene quindi presentato non soltanto come un’infrastruttura sportiva, ma come un intervento di rigenerazione urbana capace di produrre ricadute economiche, occupazionali e turistiche.

“Uno straordinario investimento per il futuro della città, un sogno che si realizza per i palermitani” - ha aggiunto l’assessore.

RINGRAZIAMENTI

Anello ha rivolto il proprio ringraziamento a tutte le componenti istituzionali e tecniche che hanno partecipato alla costruzione del provvedimento.

“Ringrazio il sindaco Lagalla, i colleghi assessori, i consiglieri comunali, il Palermo FC, il presidente della Regione Schifani, gli uffici tecnici comunali e i vari enti che hanno rilasciato i pareri” - ha affermato.

La Regione Siciliana partecipa all’operazione attraverso lo stanziamento di 60 milioni di euro destinato al riammodernamento dello stadio e alla riqualificazione dell’area circostante. Il club rosanero sarà invece chiamato a sostenere la parte principale dell’investimento privato prevista dal progetto.

PALERMO CRESCE

Nel passaggio conclusivo, l’assessore ha affidato a poche parole il significato politico e sportivo attribuito al voto del Consiglio comunale.

“Ce l’abbiamo fatta. Palermo cresce con lo sport” - ha concluso Alessandro Anello.

Il via libera dell’Aula permette a Palermo di proseguire la corsa verso Euro 2032 e apre una nuova fase del progetto. Adesso il risultato politico e amministrativo dovrà essere trasformato nella firma della convenzione, negli investimenti programmati e nell’avvio concreto della riqualificazione del Renzo Barbera.